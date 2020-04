Delia, victima unei aplicații pentru adulți deep fake

Delia este îngrijorată de această situație având în vedere că legile de la noi din țară care privesc mediul online nu sunt puse la punct și cu greu ar putea sancționa persoanele care au făcut asemenea grosolănie. Cu toate că în filmulețul postat de artistă se vede clar că imaginea sa este una falsă, Delia este deranjată la culme de această situație și recunoaște că nu știe cum să o abordeze: „Nu știu cum aș putea să încep chestia asta. Gen, ar putea să fie: „heeei, sunt Delia și tocmai am văzut că fața mea este folosită în fel și chip pe internet. Hahaha, ce amuzant… nu” sau aș putea să zic „voi ați auzit de „deep fake reality” și de toate aplicațiile astea care îți pun fețe faimoase?” Nu. E mult prea serios așa. Ar trebui să par mai detașată și mai relaxată și să fac puțin mișto de asta. Nu, nici așa nu pot. Nu știu cum să abordez situația asta. Și totodată trebuie să fiu puțin cenzurată, pentru că probabil în momentul ăsta privesc și copii”, – a spus Delia, potrivit Spynews.

„Din fericire, trăiesc în România și probabil că aici tehnologia nu a evoluat atât de mult, pentru că filmulețul în cauză are niște defecte monstruoase, ca să zic așa, adică aplicația aceea efectiv sare de pe față când actrița se mișcă mai brusc și se vede că e fals. Bine, văd oamenii cu puțină… cu un pic de inteligență peste. Majoritatea probabil că nu înțeleg despre ce este vorba, văd o imagine și nu se uită atent la detalii și la faptul că fața e nenaturală, mișcatul ochilor este nenatural și este desprins parcă dintr-un film de groază. O să încerc să vă arăt imaginile cumva cenzurate și o să apropii totul pe chip, pe față”.

„Amuzant, dar nu, am descoperit și după ce poză au făcut toată treaba asta, pentru că am recunoscut machiajul și lumina și mi-am dat seama cine a făcut acel machiaj. Nu e amuzant deloc, pentru că chestia asta se poate duce foarte departe. Ți se poate întâmpla ție, i se poate întâmpla mamei tale, copilului tău, ceea ce ar fi absolut groaznic și poți fi manipulat în așa fel încât să pară că ai spus ceva politic, ceva ce bineînțeles e fals, pentru că se lucrează și la chestia asta cu vocea acum. Filmulețul în cauză nu are sunet. V-am spus, e făcut aici”, – a mai spus Delia.

Sursă foto: Instagram, arhivă Unica

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro