De ce s-au despărțit Adrian Minune Jr. și Ariana. Tânăra vorbește pentru prima oară despre infidelitate

Adrian Minune Jr. a avut o relație cu Ariana vreme de 6 luni. Cei doi păreau extrem de îndrăgostiți și fascinați unul de celălalt, însă vraja iubirii s-a rupt, iar tânăra face acum dezvăluiri despre motivele din spatele separării. La câteva săptămâni după ce fiul lui Adi Minune a confirmat despărțirea de iubita lui, Ariana a vorbit și ea despre relația care tocmai s-a încheiat.

Ariana, fostă iubită a lui Adrian Minune Jr. face dezvăluiri despre despărțire

Ariana a vorbit cu audiența de pe TikTok despre despărțirea de Adrian Minune Jr. și a avut doar cuvinte de laudă la adresa acestuia. Ea nu a dat curs comentariilor care spuneau că băiatul era cam posesiv și nu îi oferea prea multă libertate.

Citește și: Fiul lui Adrian Minune se iubește cu o artistă celebră după despărțirea de logodnică. „Da, suntem împreună și suntem fericiți!”

Mai mult, Ariana a ținut să precizeze că ea și fostul său partener s-au iubit enorm și s-au respectat, însă lucrurile nu au mai mers.

„Nu mai contează ce mă lăsa să fac sau ce nu făceam. Important e că ne-am despărțit. Sunt foarte bine, mi-am dorit despărțirea asta din tot sufletul meu. Fetelor, să știți că valoarea v-o fdați singure, nu aveți nevoie de un bărbat să vă dea valoare. Și înainte de orice bărbat, ați trăit și o să trăiți și după el”, a spus Ariana, adăugând că Adrian o iubea foarte mult.

În privințe unei eventuale infidelități din partea bărbatului, Ariana a spus că nu se pune problema despre așa ceva. Mai mult, tânăra a mărturisit că încă se respectă reciproc, cu toate că nu este loc de vreo împăcare.

Citește și: Ce a spus Adriana Simionescu despre divorţul de soţul ei, Nicu: „Şi în ziua nunţii ne-am ciondănit”

„Nu m-a înșelat, vă rog să nu mă mai întrebați despre subiectul ăsta. Mulțumesc că vă interesează dacă sunt bine sau nu. Nu m-a înșelat, nu am avut probleme de genul acesta sau dacă m-a înșelat, a fost atât de șmecher încât eu nu am știut. A fost totul perfect șase luni. Eu cu Adi am fost doi oameni care n-am iubit foarte mult până într-un anumit punct. Important este că amândoi suntem bine”, a completat Ariana.

Cum s-au cunoscut Adi Minune Jr. și Ariana

Adi Minune Jr. și fosta lui iubită Ariana au avut o relație de jumătate de an. Cei doi s-au cunoscut de când aveau 14 ani, la o petrecere, însă nu au păstrat legătura.

S-au reîntâlnit în urmă cu un an, când Arianei i s-a stricat mașina în zona comunei Ștefănești, aproape de casa lui Adi.

Citește și: Adrian Minune, declaraţii controversate despre divorţul dintre fiica sa, Karmen, şi Bogdan Căplescu. Cum ar sta lucrurile, de fapt: „E o chestie frumoasă”

Băiatul i-a sărit în ajutor și de acolo s-a înfiripat o poveste de dragoste. Au ajuns să locuiască împreună și să aibă o relație scurtă, dar intensă.

„Mi s-a stricat mașina și am rămas undeva foarte aproape de Ștefănești, de locul unde stă Adi, locul unde stăm împreună acum și el m-a sunat dintr-odată și mă întreabă „Ce faci, unde ești?” și eu i-am spus că mi s-a stricat mașina la Ștefănești și că nu pot să plec de aici și el a zis că vine acolo și de acolo am început să ieșim mai mult și mai mult și am ajuns să fim împreună”, a povestit Ariana.

Urmărește-ne pe Google News