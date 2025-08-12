De ce s-au despărțit Adrian Minune Jr. și Ariana. Tânăra vorbește pentru prima oară despre infidelitate

Adrian Minune Jr. a avut o relație cu Ariana vreme de 6 luni. Cei doi păreau extrem de îndrăgostiți și fascinați unul de celălalt, însă vraja iubirii s-a rupt, iar tânăra face acum dezvăluiri despre motivele din spatele separării. La câteva săptămâni după ce fiul lui Adi Minune a confirmat despărțirea de iubita lui, Ariana a vorbit și ea despre relația care tocmai s-a încheiat.
Ariana, fostă iubită a lui Adrian Minune Jr. face dezvăluiri despre despărțire
Ariana a vorbit cu audiența de pe TikTok despre despărțirea de Adrian Minune Jr. și a avut doar cuvinte de laudă la adresa acestuia. Ea nu a dat curs comentariilor care spuneau că băiatul era cam posesiv și nu îi oferea prea multă libertate.
„Nu mai contează ce mă lăsa să fac sau ce nu făceam. Important e că ne-am despărțit. Sunt foarte bine, mi-am dorit despărțirea asta din tot sufletul meu. Fetelor, să știți că valoarea v-o fdați singure, nu aveți nevoie de un bărbat să vă dea valoare. Și înainte de orice bărbat, ați trăit și o să trăiți și după el”, a spus Ariana, adăugând că Adrian o iubea foarte mult.
În privințe unei eventuale infidelități din partea bărbatului, Ariana a spus că nu se pune problema despre așa ceva. Mai mult, tânăra a mărturisit că încă se respectă reciproc, cu toate că nu este loc de vreo împăcare.
„Nu m-a înșelat, vă rog să nu mă mai întrebați despre subiectul ăsta. Mulțumesc că vă interesează dacă sunt bine sau nu. Nu m-a înșelat, nu am avut probleme de genul acesta sau dacă m-a înșelat, a fost atât de șmecher încât eu nu am știut. A fost totul perfect șase luni. Eu cu Adi am fost doi oameni care n-am iubit foarte mult până într-un anumit punct. Important este că amândoi suntem bine”, a completat Ariana.
Cum s-au cunoscut Adi Minune Jr. și Ariana
Adi Minune Jr. și fosta lui iubită Ariana au avut o relație de jumătate de an. Cei doi s-au cunoscut de când aveau 14 ani, la o petrecere, însă nu au păstrat legătura.
S-au reîntâlnit în urmă cu un an, când Arianei i s-a stricat mașina în zona comunei Ștefănești, aproape de casa lui Adi.
Băiatul i-a sărit în ajutor și de acolo s-a înfiripat o poveste de dragoste. Au ajuns să locuiască împreună și să aibă o relație scurtă, dar intensă.
„Mi s-a stricat mașina și am rămas undeva foarte aproape de Ștefănești, de locul unde stă Adi, locul unde stăm împreună acum și el m-a sunat dintr-odată și mă întreabă „Ce faci, unde ești?” și eu i-am spus că mi s-a stricat mașina la Ștefănești și că nu pot să plec de aici și el a zis că vine acolo și de acolo am început să ieșim mai mult și mai mult și am ajuns să fim împreună”, a povestit Ariana.