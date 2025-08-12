  MENIU  
Home > Vedete > De ce s-au despărțit Adrian Minune Jr. și Ariana. Tânăra vorbește pentru prima oară despre infidelitate

De ce s-au despărțit Adrian Minune Jr. și Ariana. Tânăra vorbește pentru prima oară despre infidelitate

De ce s-au despărțit Adrian Minune Jr. și Ariana. Tânăra vorbește pentru prima oară despre infidelitate
Amelia Matei
.

Adrian Minune Jr. a avut o relație cu Ariana vreme de 6 luni. Cei doi păreau extrem de îndrăgostiți și fascinați unul de celălalt, însă vraja iubirii s-a rupt, iar tânăra face acum dezvăluiri despre motivele din spatele separării. La câteva săptămâni după ce fiul lui Adi Minune a confirmat despărțirea de iubita lui, Ariana a vorbit și ea despre relația care tocmai s-a încheiat.

Ariana, fostă iubită a lui Adrian Minune Jr. face dezvăluiri despre despărțire

Ariana a vorbit cu audiența de pe TikTok despre despărțirea de Adrian Minune Jr. și a avut doar cuvinte de laudă la adresa acestuia. Ea nu a dat curs comentariilor care spuneau că băiatul era cam posesiv și nu îi oferea prea multă libertate.

Citește și: Fiul lui Adrian Minune se iubește cu o artistă celebră după despărțirea de logodnică. „Da, suntem împreună și suntem fericiți!”

Mai mult, Ariana a ținut să precizeze că ea și fostul său partener s-au iubit enorm și s-au respectat, însă lucrurile nu au mai mers.

Parcă a întinerit! Îmbrăcată într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au surprins-o paparazzi în oraș
Parcă a întinerit! Îmbrăcată într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au surprins-o paparazzi în oraș
Recomandarea zilei

„Nu mai contează ce mă lăsa să fac sau ce nu făceam. Important e că ne-am despărțit. Sunt foarte bine, mi-am dorit despărțirea asta din tot sufletul meu. Fetelor, să știți că valoarea v-o fdați singure, nu aveți nevoie de un bărbat să vă dea valoare. Și înainte de orice bărbat, ați trăit și o să trăiți și după el”, a spus Ariana, adăugând că Adrian o iubea foarte mult.

Carmen Simionescu, Adriana Simionescu și Adrian Jr. SimionescuIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 5)

În privințe unei eventuale infidelități din partea bărbatului, Ariana a spus că nu se pune problema despre așa ceva. Mai mult, tânăra a mărturisit că încă se respectă reciproc, cu toate că nu este loc de vreo împăcare.

Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Recomandarea zilei

Citește și: Ce a spus Adriana Simionescu despre divorţul de soţul ei, Nicu: „Şi în ziua nunţii ne-am ciondănit”

„Nu m-a înșelat, vă rog să nu mă mai întrebați despre subiectul ăsta. Mulțumesc că vă interesează dacă sunt bine sau nu. Nu m-a înșelat, nu am avut probleme de genul acesta sau dacă m-a înșelat, a fost atât de șmecher încât eu nu am știut. A fost totul perfect șase luni. Eu cu Adi am fost doi oameni care n-am iubit foarte mult până într-un anumit punct. Important este că amândoi suntem bine”, a completat Ariana. 

Cum s-au cunoscut Adi Minune Jr. și Ariana

Adi Minune Jr. și fosta lui iubită Ariana au avut o relație de jumătate de an. Cei doi s-au cunoscut de când aveau 14 ani, la o petrecere, însă nu au păstrat legătura.

S-au reîntâlnit în urmă cu un an, când Arianei i s-a stricat mașina în zona comunei Ștefănești, aproape de casa lui Adi.

Citește și: Adrian Minune, declaraţii controversate despre divorţul dintre fiica sa, Karmen, şi Bogdan Căplescu. Cum ar sta lucrurile, de fapt: „E o chestie frumoasă”

Băiatul i-a sărit în ajutor și de acolo s-a înfiripat o poveste de dragoste. Au ajuns să locuiască împreună și să aibă o relație scurtă, dar intensă. 

„Mi s-a stricat mașina și am rămas undeva foarte aproape de Ștefănești, de locul unde stă Adi, locul unde stăm împreună acum și el m-a sunat dintr-odată și mă întreabă „Ce faci, unde ești?” și eu i-am spus că mi s-a stricat mașina la Ștefănești și că nu pot să plec de aici și el a zis că vine acolo și de acolo am început să ieșim mai mult și mai mult și am ajuns să fim împreună”, a povestit Ariana.

Cele mai vândute colecții!
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cântecul de muzică populară care a răsunat la UNTOLD 2025. Pe cine a invitat Irina Rimes pe scenă: „Ne mândrim cu voi”
Cântecul de muzică populară care a răsunat la UNTOLD 2025. Pe cine a invitat Irina Rimes pe scenă: „Ne mândrim cu voi”
Fanatik
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este un om care nu renunță!”
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este un om care nu renunță!”
GSP.ro
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
Click.ro
Ce bea Adrian Enache, pe stomacul gol, la primele ore ale dimineții: „Tratament japonez”. Avertismentul nutriționiștilor
Ce bea Adrian Enache, pe stomacul gol, la primele ore ale dimineții: „Tratament japonez”. Avertismentul nutriționiștilor
TV Mania
Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina! Vezi primele imagini cu inelul fabulos de peste 3 milioane de euro!
Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina! Vezi primele imagini cu inelul fabulos de peste 3 milioane de euro!
Citește și...
Atac mafiot la Giurgiu! Mașina șefului DGASPC, ciuruită: „Posibil să fi tras cu pistolul”. Legătura cu incendiul care a distrus 9 vehicule la Bacău
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul călduros care i-a uimit pe toţi
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Exclusiv. Aeroportul Tulcea, gaură în buget. Doar 8 pasageri la 60 de angajați, într-un an
Tragedie în familia unui cântăreț celebru: Mama lui a fost ucisă în propria casă
Alina Petre, hărțuită de fostul soț, Bogdan Vasiliu. „Îmi cere bani de chirie și mă caută”
Cum ține Mihaela Rădulescu amintirea lui Felix Baumgartner vie: „Totul împreună...”
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Maria de la Insula Iubirii, dezvăluiri cutremurătoare: A suferit un infarct!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Tragedie în familia unui cântăreț celebru: Mama lui a fost ucisă în propria casă
Tragedie în familia unui cântăreț celebru: Mama lui a fost ucisă în propria casă
Alina Petre, hărțuită de fostul soț, Bogdan Vasiliu. „Îmi cere bani de chirie și mă caută”
Alina Petre, hărțuită de fostul soț, Bogdan Vasiliu. „Îmi cere bani de chirie și mă caută”
Proiecte speciale
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Raluca Bădulescu, în costum de baie minuscul, siluetă sculptată, fără filtre, fără perucă și zero inhibiții! S-a pozat așa la 50 de ani, pe un iaht în Ibiza, iar imaginea e virală!
Raluca Bădulescu, în costum de baie minuscul, siluetă sculptată, fără filtre, fără perucă și zero inhibiții! S-a pozat așa la 50 de ani, pe un iaht în Ibiza, iar imaginea e virală!
Elle
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Andreea Berecleanu, escapadă la mare cu trenul alături de soțul ei. Ce surpriză a avut prezentatoarea la întoarcere: „Nu mai înțeleg nimic...”
Andreea Berecleanu, escapadă la mare cu trenul alături de soțul ei. Ce surpriză a avut prezentatoarea la întoarcere: „Nu mai înțeleg nimic...”
Romina Gingașu, petrecere de lux la Monte Carlo de ziua ei de naștere! Cum arată rochia cu care soția miliardarului Piero Ferrari a atras toate privirile. Foto
Romina Gingașu, petrecere de lux la Monte Carlo de ziua ei de naștere! Cum arată rochia cu care soția miliardarului Piero Ferrari a atras toate privirile. Foto
DailyBusiness.ro
Peste 100 de biserici vor să renunțe la cutia milei şi implementează plata cu cardul pentru donaţii
Peste 100 de biserici vor să renunțe la cutia milei şi implementează plata cu cardul pentru donaţii
Cseke Attila anunță tăieri masive în administrația locală. 40.000 de posturi vor fi desființate
Cseke Attila anunță tăieri masive în administrația locală. 40.000 de posturi vor fi desființate
A1.ro
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Cum ține Mihaela Rădulescu amintirea lui Felix Baumgartner vie: „Totul împreună...”
Cum ține Mihaela Rădulescu amintirea lui Felix Baumgartner vie: „Totul împreună...”
Ce relație are Oana Roman cu fratele ei vitreg, Petrus. Vedeta a tranșat subiectul fără ocolișuri
Ce relație are Oana Roman cu fratele ei vitreg, Petrus. Vedeta a tranșat subiectul fără ocolișuri
De ce trebuie Cătălin Scărlătescu să plătească daune către Antena 1. Decizia instanței nu este definitivă
De ce trebuie Cătălin Scărlătescu să plătească daune către Antena 1. Decizia instanței nu este definitivă
Horoscop 13 august 2025. Zodia care dărâmă bariera ghinionului din viața ei. Primește energia astrelor pentru a face schimbări pozitive în viața ei
Horoscop 13 august 2025. Zodia care dărâmă bariera ghinionului din viața ei. Primește energia astrelor pentru a face schimbări pozitive în viața ei
Observator News
Vremea 12 august - 8 septembrie. Temperaturi mai ridicate şi ploi puţine în prima lună de toamnă
Vremea 12 august - 8 septembrie. Temperaturi mai ridicate şi ploi puţine în prima lună de toamnă
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Viva.ro
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
7 beneficii surprinzătoare ale aplicării uleiului de ricin pe buric seara
7 beneficii surprinzătoare ale aplicării uleiului de ricin pe buric seara
Neurogeneza și învățăturile Părintelui Arsenie Boca. Vindecarea sufletului prin minte, în lumina neuroștiinței moderne
Neurogeneza și învățăturile Părintelui Arsenie Boca. Vindecarea sufletului prin minte, în lumina neuroștiinței moderne
Boala Alzheimer și igiena orală. Descoperirea care ar putea schimba totul
Boala Alzheimer și igiena orală. Descoperirea care ar putea schimba totul
Indemnizațiile medicale scad, riscurile cresc: când locul de muncă îți pune sănătatea în pericol
Indemnizațiile medicale scad, riscurile cresc: când locul de muncă îți pune sănătatea în pericol
TV Mania
Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina! Vezi primele imagini cu inelul fabulos de peste 3 milioane de euro!
Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina! Vezi primele imagini cu inelul fabulos de peste 3 milioane de euro!
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
Ce se ascunde dincolo de ochii lumii? Felix și Mihaela, surprinși în momente rare și emoționante, când nimeni nu îi vedea. Imaginile care au emoționat o țară întreagă
Ce se ascunde dincolo de ochii lumii? Felix și Mihaela, surprinși în momente rare și emoționante, când nimeni nu îi vedea. Imaginile care au emoționat o țară întreagă
Oana Monea, replică dură pentru toți cei care o critică. Cum a răspuns după ce i s-a reproșat că nu merită rolul de ispită supremă la „Insula Iubirii”
Oana Monea, replică dură pentru toți cei care o critică. Cum a răspuns după ce i s-a reproșat că nu merită rolul de ispită supremă la „Insula Iubirii”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton