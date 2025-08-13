De ce s-a despărțit, de fapt, Marcela Fota de iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „A fost doar un ajutor”

Marcela Fota este una dintre cele mai cunoscute și apreciate interprete de muzică populară, însă pe lângă carieră, vedeta are și o viață personală destul de complicată. Artista a fost căsătorită cu Minel Păpăroiu cu care are un fiu. Din păcate, vedeta a rămas văduvă în urmă cu cinci ani, iar după nefericitul eveniment, a decis să își refacă viața cu un bărbat cu 22 de ani mai tânăr.

Marcela Fota, drama care I-a marcat viața

Cântăreața a trecut prin momente dificile în 2020, când soțul ei a murit. La câțiva ani distanță, artista a început o relație cu un bărbat mult mai tânăr decât ea, motiv pentru care a fost aspru judecată de către public.

Ea spune că relația a ajutat-o enorm să treacă prin suferința pe care a simțit-o. Minel Păpăroiu a murit la 47 de ani, în timp ce aștepta la coadă într-o instituție. Bărbatul a suferit un infarct, iar medicii nu l-au mai putut salva. Totul s-a întâmplat a doua zi după Crăciun, în decembrie 2020.

Tragedia a fost cu atât mai mare cu cât bărbatul a lăsat în urmă și un copil minor.

La doi ani de la moartea soțului, Marcela Fota și-a refăcut viața alături de un bărbat cu 22 de ani mai tânăr, atrăgând o mulțime de critici.

Artista a vorbit la vremea aceea despre relația pe care o avea cu tânărul, spunând că nu este pregătită să aducă un bărbat nou în viața copilului său, însă își dă voie să se bucure de lucrurile pe care viața i le oferă.

„Nu m-a interesat ce părere are lumea, ci ca sufletul meu să fie mângâiat, să fie alintat și iubit ca să poată oferi mai departe iubire. Nu poți emana bine dacă ești bolnav pe interior. Eu am luat niște decizii în viața mea, dar mi-am asumat fiecare lucru pe care l-am făcut. Atâta timp cât faptele mele nu afectează oamenii din jur.

Eu sunt pregătită să-mi ofer mici bucurii sufletului meu și să-i ofer lui David o viață frumoasă. Mai sunt pregătită să mă bucur de fiecare chestie pe care Dumnezeu consideră că trebuie să o trec. De un singur lucru nu sunt pregătită, momentan, de a aduce pe cineva în viața lui David sau în casa lui. Să ne vindecăm putem doar noi doi, eu cu el‘, a declarat Marcela Fota.

Ea a spus la vremea aceea că poate avea nevoie de un bărbat tânăr „să mă resusciteze”.

De ce s-a încheiat relația dintre Marcela Fota și iubitul ei mai tânăr cu 22 de ani

Acum, vedeta a recunoscut că s-a despărțit de iubitul ei și a explicat că relația nu mai putea continua, iar ruptura a fost una firească.

„Nu a ținut relația, pentru că noi am decis să nu țină. Noi am știut de la bun început că e un ajutor reciproc, să spun așa, că nu va fi o chestie pentru totdeauna, dar am vrut să savurăm momentul, să ne bucurăm unul de celălalt și asta am făcut, pe deplin. Ne-am bucurat unul de celălalt, ne-am respectat și a fost la momentul respectiv lucruri care m-a ajutat cel mai mult. Respectul pentru acea persoană va rămâne pentru totdeauna”, a declarat Marcel Fota, conform Wowbiz.

Ea a mai vorbit despre relația ei cu tânărul, însă nu a vrut niciodată să spună dacă s-a încheiat sau nu, preferând să țină pentru ea. Totuși, din declarațiile vedetei era clar că relația era un de conjunctură, nicidecum una care se voia a fi de lungă durată.

„Am considerat că este exact ce îmi trebuia la momentul respectiv. Am considerat că mă pot bucura de anumite lucruri fără prea mari obligații și așa am început acea poveste”, a spus artista.

