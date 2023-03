De ce nu vrea Ioana Ginghină să-i împrumute hainele ei fiicei, Ruxandra

Ioana Ginghină (44 de ani) are o relație specială cu fiica ei, Ruxandra. Actrița a mărturisit adesea că este o mamă modernă, iar cum fiica ei este o adolescentă în toată regula, de aproape 15 ani, se consultă adesea cu ea cu privire la garderobă.

Doar că Ioana Ginghină este destul de pretențioasă când vine vorba de hainele și accesoriile sale și nu suportă ca fata să-i i le împrumute.

„Ruxi nu are chestia asta cu firmele”

„Nu știu dacă am învățat-o că nu am avut o lecție specială de „nu brand-uri”. O fi văzut și ea în casă că la mine contează cantitatea. Să fie Domne, să faci pe Instagram reel-uri că nu ai cu ce. Vorba aia, dacă ai 20 de firme s-a dus, așa dacă ai multe, le schimbi acolo să se bucure omul. Ruxi nu are chestia asta cu firmele, dar a început să ia hainele mele și înnebunesc”, a declarat Ioana Ginghină, pentru ego.ro.

„Eu am probabil o „bubă” la creier”

Actrița spune că problema este, de fapt, la ea nu la Ruxandra. Deoarece așa s-a obișnuit ea – lucrurile ei trebuie să rămână ale ei. Actrița spune că fata “nu știe să poarte pantofii frumos” și îi strică.

„Eu am probabil o „bubă la creier” și îmi place ca ce este al meu să fie al meu. Atunci când o văd că îmi ia ceva îi spun să ia lucrul respectiv de tot. Dar ea nu vrea, ci doar să poarte o dată. Că ea nici nu știe să le poarte frumos, mai ales la încălțări, mi le strică” – a adăugat ea.

Deși are o soră mai mică, Ioana Ginghină nu a fost obișnuită să împartă hainele cu ea. Poate că este vorba și despre diferența de vârstă, de 11 ani, dintre cele două surori.

„Sora mea este mai mică cu 11 ani. Eu am plecat repede de acasă și nu am avut când, dar vine acum pe la mine și se uită prin dulapurile mele. Mă întreabă ce nu mai port și pleacă cu un mic băgăjel. Dar repet, prefer să le dau decât să le împart. Cred că am o problemă eu”, a încheiat Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină și-a vândut hainele la un târg vechi

Actrița a dezvăluit în urmă cu câteva luni că nu mai poate purta anumite haine, deoarece la evenimente trebuie să se prezinte mereu în ținute noi. Așa că a decis să le vândă, în loc să le arunce.

„Undeva prin vară am fost pentru prima oară la un târg de re-sale și eram cu mai multe actrițe și ne-am vândut garderoba, a fost foarte distractiv, pentru că mă distram, negociam.

La un moment dat, am și plecat și mă întrebau prin mesaje: “O dai și cu 20 de ron?”. A fost “for fun” (n.r. – pentru distracție). Dar mi se par foarte bune ideile astea, pentru că mai recondiționăm hainele, nu le aruncăm, mi se pare foarte bună ideea asta, și pentru sustenabilitate, și pentru mediu, și tot – a dezvăluit Ioana Ginghină, pentru Antena Stars.

