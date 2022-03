Andreea Mantea (35 de ani) nu-și mai dorește să se căsătorească. Din fosta relație cu luptătorul Cristian Mitrea (40 de ani), prezentatoarea TV este mama unui fiu, David, în vârstă de 6 ani.

Deși nu a confirmat informația, în anul 2020, Andreea s-ar fi logodit cu producătorul TV Valeriu Floricel. De ceva vreme însă, prezentatoarea nu-și mai poartă inelul, fiind neclar dacă ea și Valeriu mai formează în prezent un cuplu.

De ce nu vrea Andreea Mantea să se căsătorească

„De la o vârstă încolo, deja e rușinos să te măriți. Consider că sunt extrem de fericită și de împlinită. Un om, când ajunge să fie împlinit, nu-i mai lipsește nimic. Și, atunci, nu mai are nevoie de nimeni. Orice ar veni în plus în viața lui, ar deranja echilibrul balanței care există. În viață, trebuie să avem un echilibru în toate. Ori, eu dacă sunt împlinită, nu pot să fiu mega împlinită sau foarte împlinită. O să fie un dezechilibru și nu îmi place”, a declarat Andreea Mantea pentru Click!.

Tot pentru Click!, întrebată dacă există un bărbat în viața ei în acest moment, Andreea spus: „Bineînțeles că există. David! (râde)”. Întrebată cum stă cu dragostea, prezentatoarea a completat: „Eu, foarte bine. Fără dragoste nu pot exista pe acest Pământ”.

„Nu îmi mai doresc să fiu mireasă. Mi-am dorit la un moment dat, eram fascinată de aceste tradiții. E un stres general pentru săraca mireasă, pentru mire nu e așa. Mi-am zis că, dacă ar fi să mă mărit, ori fac o nuntă cu toate tradițiile pe care le-am văzut în țara asta, fie fac o nuntă la care nu mă duc. Chem oamenii să mănânce, să bea, să se simtă bine, intru pe FaceTime și le zic tuturor mulțumesc pentru urări, beți și mâncați cât vreți”, mai spunea Andreea Mantea în decembrie 2021, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

„Acum nu îmi mai doresc absolut niciuna, nici măcar cea la primărie. E groaznic un divorț, nu, sub nicio formă”, a mai spus prezentatoarea TV atunci.

