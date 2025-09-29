De ce nu face Cristina Bâtlan nuntă, deși a fost cerută în căsătorie în urmă cu doi ani: „Vreau să experimentez”

Cristian Bâtlan este una dintre cele mai cunoscute antreprenoare din România. Ea deține brandul Musette și muncește de la 18 ani, iar acum a cunoscut succesul. Și pe plan sentimental este împlinită. Ea a fost cerută în căsătorie, dar nu se grăbește să planifice nunta. Iată care este motivul.

Cristina Bâtlan a fost cerută în căsătorie în urmă de doi ani, dar nu se grăbește să facă nuntă

Cristina Bâtlan este una dintre cele mai apreciate femei de afaceri. Ea a devenit mai cunoscută publicului larg odată cu participarea la Imperiul Leilor, în calitate de jurat. Pe plan personal, Cristina este la fel de împlinită. După ce a trecut printr-un divorț dureros, acum ea trăiește o poveste frumoasă de dragoste alături de logodnicul ei, Petru.

Ea a fost cerută în căsătorie în urmă cu doi ani, la Veneția, însă chiar și așa, nu se grăbește să planifice nunta. Motivul? Îl spune chiar ea:

„Cea mai mare încercare este de a fi singură fără vreo relație… vreau să experimentez, să înțeleg cât de confortabilă sunt cu mine și atât! Cred că mi-e teamă de un nou divorț! Divorțul e un abandon care ne rănește. Trauma are nevoie de vindecare!

Pentru mine, căsătoria este mai mult despre suflete decât despre acte. Am trecut printr-o viață întreagă de experiențe și azi cred că iubirea se măsoară în fiecare zi, în gesturile mărunte, nu neapărat într-o ceremonie. Important e cum trăiești iubirea, nu cum o sărbătorești.

Îmi doresc alături un om de care să mă îndrăgostesc în fiecare zi, căruia să îi spun „da în fiecare zi. Încă aștept acea pasiune pe care o vedem în filme… ”, a declarat Cristina Bâtlan pentru revista VIVA!

Ce face femeia de afaceri când nu muncește

Cristina Bâtlan are destul de puțin timp liber, însă atunci când îl are, profită de el în cel mai frumos mod cu putință.

„Îmi place să călătoresc, să descopăr viața autentică, să petrec timp cu oamenii dragi. Am un ritual simplu: călătoriile reale, nu doar cele de turist cazat la hotel de 5 stele. Învăț și mă reconectez cu mine însămi. Îmi place și să descopăr arte noi, să experimentez, să simt viața. Sunt un om curios, și asta mă împinge la tot felul de alegeri”, a declarat ea pentru sursa citată.

Cristina Bâtland a mărturisit că pe plan profesional are parte de o nouă provocare. Ea se lansează și în domeniul skincare cu start-up-ul Channad, cu care speră să aibă succes.

