De ce a decis Dana Săvuică să-și micșoreze sânii: "I-am purtat cu drag toată viața..."

Dana Săvuică (52 de ani) a decis să-și facă o intervenție estetică la începutul anului viitor. Fostul model va împlini 53 de ani pe 23 ianuarie 2023, așa că s-a gândit să-și facă un cadou de care simte că avea nevoie de mult timp – o operație de micșorare a sânilor.

Dana Săvuică e nemulțumită de fermitatea bustului, care s-a mai schimbat de-a lungul anilor, odată cu înaintarea în vârstă, dar și cu fluctuațiile de greutate. Vedeta nu ține ascunsă dorința sa de a-și remodela corpul și a declarat într-un interviu că și-a plănuit deja intervenția.

Dana Săvuică a explicat că de când a intrat la menopauză, corpul ei a trecut prin diverse schimbări din cauza dezechilibrelor hormonale.

Anul viitor, în ianuarie, mi-am propus un alt lucru. Vorbeam despre menopauză și faptul că am luat câteva kilograme în plus din cauza dezechilibrelor hormonale, mai este o problemă și cu gravitația, că totul cade și cum eu am sâni naturali, m-am gândit să-mi fac un „cadou”. Am trecut pe la mai mulți doctori. (…)

Pe 20 ianuarie, cu 3 zile înainte de ziua mea, sunt programată la o astfel de operație, deci lifting, ridicăm sânii pentru că e nevoie, dar pentru că s-au mărit odată cu menopauza, ăsta a fost efectul la mine, vreau să îi mai micșorez puțin – a declarat Dana Săvuică, potrivit playtech.ro.