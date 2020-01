Dana Săvuică, declarație curajoasă în prag de 50 de ani: “Dacă a trecut de o anumită vârstă, ce, o femeie nu mai are voie să iubească, să facă sex?”

Dana Săvuică a divorțat în 2015 de soțul său, Răzvan Stanciu, cu care o fată, Julie, în vârstă de 27 de ani, și de atunci își dorește să-și trăiască viața și să aibă parte de noi și incitante experiențe, motiv pentru care o vacanță la Rio ar fi ideală pentru a trece pragul vârstei de 50 de ani: “Eu mi-aș dori foarte mult să călătoresc, să plec cu niște prietene de-ale mele, undeva, câteva zile. Spre exemplu, mi-aș dori să ajung la Rio, în Brazilia, nu mă întreba de ce tocmai acolo pentru că nu am un răspuns, doar că-mi doresc foarte mult să vizitez această țară și cred eu că acesta este momentul. Plus că am auzit că această nație este foarte libertină, foarte deschisă și foarte iubitoare de frumos. De frumusețea feminină, la orice vârstă. Deci, practic acolo nu o să auzi: «Vai a făcut 50 de ani», o să auzi: «Wow, ce bine arăți», fără să puncteze vârsta. Ori românii continuă să pună accentul ala pe vârstă”.

“Îmi doresc să am o viață cât mai lungă și mai plină, adică aș vrea să-mi păstrez feminitatea, frumusețea, să mă îngrijesc, să arăt bine, să fiu sănătoasă. Mi-aș dori foarte mult să rămân pe val, ca să zic așa, pentru că oamenii au tendința să uite de cei care trec de o anumită vârstă. Nu vorbesc acum de 50 de ani, că deja sunt «tânără» la vârsta asta, dar mă uit în jur și uneori mai aud comentarii de genul: «Aoleu, ai vârsta mamei mele». Presupun că ei nu-și dau seama, dar ei o jignesc pe mama lor. Adică ce înseamnă că, dacă a trecut de o anumită vârstă, nu mai trebuie să fie frumoasă, să se îngrijească, nu mai are dreptul la viață, nu mai are dreptul să călătorească, să iasă în oraș, să iubească, să facă sex?” – a declarat Dana Săvuică pentru libertatea.ro.

Sursă foto: Instagram

