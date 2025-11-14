Daniela Iliescu și Culiță Sterp au cumpărat un apartament special pentru bona copiilor. Cum arată locuința

Daniela Iliescu și Culiță Sterp au decis să cumpere o locuință pentru bona copiilor lor. Culiță Sterp este unul dintre cei mai bogați artiști din România și împreună cu soția lui are doi copii: Milan și Miray.

Daniela Iliescu și Culiță Sterp i-au cumpărat bonei un apartament

Culiță Sterp provine dintr-o familie de ciobani care a devenit rapid cunoscută în România. Acum, frații și surorile acestuia sunt mediatizați și celebri, fiind apreciați de oameni.

Acum, Culiță Sterp și Daniela Iliescu, soția lui, au decis să cumpere un apartament special pentru bona copiilor.

Cei doi au împreună un băiețel și o fetiță și au decis să achiziționeze un apartament lângă locuința lor pentru a o caza pe femeia care are grijă de cei doi copii. Locuința are o bucătărie open space, un dormitor, o baie și o terasă.

Soția cântărețului a făcut turul apartamentului și le-a prezentat internauților cum arată casa. Ea a precizat că este o locuință de musafiri pe care îl va amenaja pentru viitoarea bonă care urmează să vină alături de familie în luna martie.

„Acesta este apartamentul pe care îl voi amenaja pentru musafiri, deocamdată, și pentru viitoarea noastră bonă, care va veni prin martie”, a scris Daniela Iliescu la clipurile cu locuința cea nouă.

Fanii au reacționat foarte bine, admirându-le grija pentru femeia care se va îngriji de cei doi copii ai cuplului.

Carmen Grebenișan i-a alocat bonei dressing-ul ei

Cu atât mai mult s-au bucurat oamenii cu cât, în spațiul public, influencerița Carmen Grebenișan a fost criticată după ce a arătat unde va locui bona ei: în camera în care ea își ține hainele și în care există doar o canapea.

Influencerița a vrut o bonă care să se ocupe și de menajul casei, însă tot ce a putut să îi ofere a fost dressing-ul ei. Vedeta a explicat că nu are spațiul necesar pentru a îi oferi femeii.

Am discutat deja cu ea și exact asta face, am discutat și cu agenția înainte și i-am comunicat nevoile și va face asta. Va fi bonă-menajeră și în camera aceea nu voi intra cât timp e ea.

Da, doarme în dressing, exact cum ai auzit. Sau eu îmi țin hainele în camera bonei, ia-o cum vrei. Nu va avea camera ei 100% pentru că nu avem spațiu necesar să îi oferim, iar având în vedere că va fi activă de dimineața și până seara, nu ne vom intersecta încât să o deranjez în intimitatea ei”

Ea a spus că bona nu e româncă, după ce un internaut i-a atras atenția.

„Bona nu e româncă, nu? De aia o puteți pune fără probleme în dressing”.

„Nu e româncă și nici nu vreau româncă. Nu am auzit niciodată feedback doar pozitiv de ele, fură, pleacă, ademenesc soți, sunt interesate de discuțiile ce au loc în relație, astea sunt doar câteva pe care le-am auzit. Și au program mult mai scurt, nu am auzit de bonă internă româncă ca să pot să îmi dau cu părerea, doar externă”, a spus aceasta.

