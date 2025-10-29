Daniel Nuță, primele declarații după ce a apărut în ipostaze tandre cu Diana Bart: „Am un respect profund pentru ea”

Daniel Nuță a făcut primele declarații după ce a fost surprins alături de prezentatoarea Tv Diana Bart, la scurt timp după ce actorul a mărturisit că s-a despărțit de iubita lui. Imaginile au făcut vâlvă în presă, iar acum actorul a făcut declarații.

Ce spune Daniel Nuță despre imaginile cu el și Diana Bart

Daniel Nuță și Diana Bart au fost surprinși împreună, iar prezentatoarea Tv a spus că a divorțat în urmă cu șase luni.

Acum, actorul face precizări cu privire la relația pe care o are cu prezentatoarea, însă fără să dea prea multe din casă.

„ Prefer să nu intru în detalii legate de viața mea personală. Sunt un om discret, îmi place vorbesc cât mai puțin despre lucrurile din viața personală, romantică, dar în același timp, cât mai mult despre cariera mea, acțiunile și planurile de viitor din punct de vedere profesional. Mă interesează ca oamenii să vorbească despre mine ca actor și despre proiectele mele. Singurul lucru pe care o să-l spun în schimb, în această situație, este că am un profund respect pentru Diana, atât ca femeie, cât și ca jurnalistă”, a spus acesta pentru Click.

El a vorbit despre faptul că Diana Bart este divorțată și că este normal ca aceasta să își refacă viața. Actorul nu a vrut să dea mai multe detalii, însă și-a asumat natura relației cu prezentatoarea, păstrând totuși discreția.

„Știu că imaginile surprinse de paparazzi au stârnit curiozitate, însă tot ce pot confirma este că ea este divorțată de mai bine de șase luni, iar ceea ce s-a întâmplat ține de un moment firesc al vieții, nu de un subiect de presă. Îmi doresc ca discuțiile să rămână în zona profesională, acolo unde fiecare dintre noi se dedică proiectelor sale”, a continuat el.

Diana Bart a divorțat

După ce au apărut în presă imaginile care îi surprindeau pe cei doi în ipostaze tandre, prezentatoarea Tv a ținut să precizeze că este o femeie divorțată, deci liberă, care poate să facă orice își dorește. Ea a spus că a preferat să își țină viața personală departe de ochii presei de dragul celor două fetițe.

Acum că mă văd cu altcineva era normal după aproape un an! Nu e vorba despre nici un «amantlâc». Eu nu mai sunt căsătorită! Am dreptul să mă văd cu cine vreau!”, a spus prezentatoarea TV.

