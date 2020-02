Dana Chera (Grecu) pleacă de la Antena 3

„Am decis că proiectul meu la postul național de știri să se oprească. Plec de la Antenă mulțumindu-le colegilor mei lângă care am crescut. De la care am învățat. Pe care i-am respectat și a căror simpatie am simțit-o onestă”, a scris jurnalista pe blog.

„Motivul pentru care proiectul meu la Antena 3 se oprește ține de rațiuni personale. Simt nevoia unei provocări. Și, dacă ea va veni din mass media și mă voi potrivi unui alt proiect, voi continua să fiu jurnalist”, a mai spus Dana Chera.

De asemenea, ea a explicat pentru Pagina de Media care sunt de fapt motivele pentru care a decis că nu se mai întoarce la acest post de televiziune.

„Pe mine Antena 3 m-a stors de energie. Au fost vremuri foarte grele. Le-am facut fată ca ziarist, dar au lasat urme în omul Dana Chera. Nimeni nu e deținatorul adevărului absolut. Dumnezeu. Nu regret nimic, n-o să vorbesc urât despre nimeni dar simt să fac altceva”, a explicat ea pentru sursa citată.

În urmă cu aproape doi ani, Dana Chera a intrat în concediu de maternitate.

Vestea vine după ce o altă jurnalistă a trustului, Andreea Berecleanu, a anunțat plecarea de la pupitrul știrilor.

