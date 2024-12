Dana Budeanu, apariție surpriză la concertul de Crăciun al Andrei de la Sala Palatului. Ce mesaj i-a transmis artista

Dana Budeanu (45 ani) a avut o apariție surpriză la concertul de Crăciun pe care Andra l-a susținut la Sala Palatului din București. Artista a avut grijă să îi transmită și un mesaj special creatoarei de modă, care a avut o ținută specială pentru această ocazie.

Dana Budeanu, apariție surpriză la concertul Andrei de la Sala Palatului

Andra a susținut zilele trecute un concert de colinde la Sala Palatului, după ce săptămânile trecute a încântat oamenii din Cluj și Bacău cu show-ul „Vis de Crăciun”. Zeci de mii de persoane au asistat la concertele Andrei, care a avut și invitați pe măsură. Ajunsă acum în Capitală, Andra a avut în public și persoane dragi, printre care și Dana Budeanu.

Creatoarea de modă a avut un loc în primul rând, iar cântăreața i-a transmis și un mesaj special. Andra a distribuit pe rețelele de socializare un story în care apare Dana Budeanu, bucurându-se de concertul ei de la Sala Palatului.

Creatoarea de modă a ales pentru această ocazie o rochie din catifea maro pe care a accesorizat-o cu o pereche de cercei excentrici, în timp ce părul și l-a prins într-un coc.

Văzând-o privindu-i show-ul cu zâmbetul pe buze, Andra i-a spus: „Dana Budeanu, te iubesc!”.

Citește și: Cum a împodobit Dana Budeanu bradul de Crăciun. Stilista este pregătită pentru sărbătorile de iarnă. „Bucurați-vă de liniște!”

Citește și: Dana Budeanu, dezvăluiri rare despre momentul în care le-a născut pe gemenele ei, Maria și Dana: „Șopteam: «Unde sunt copiii?». Nu răspundea nimeni”

Ce crede Dana Budeanu despre Andra

Dana Budeanu a transmis apoi un mesaj pe pagina ei de Instagram, la adresa Andrei Măruță.

„Of, Doamne, vino să vezi ce a mai rămas din oameni! Am rămas noi, Doamne, cei care trăim doar în iubire și adevăr, Doamne! S-a născut odată că niciodată o fetiță, venită de la Dumnezeu să ne cânte și să ne bucure și să ne arate că totu-i din iubire făcut și adus pe pământ…o fetiță care s-a făcut mare cât muzica toată, cât inima toată, cât iubirea toată, până la cer și înapoi…Andra. Am plecat la mama, să-mi dea “o gutuie dulce amăruie”, s-o pun în geam… Te iubesc, Andra! Mulțumesc că te cunosc ca cei mai puțini!”, este mesajul Danei Budeanu adresat artistei.

Citește și: Ce a spus Liviu Teodorescu despre un al doilea copil cu soția lui: „Iulia are niște premoniții de-astea și ea zice că o să fie…” / EXCLUSIV

Citește și: Ce fel de mamă este Gina Pistol. „Cu mine are anumite reacții pe care nu le are cu…” Dezvăluiri emoționante despre Josephine

Andra, alături de fiica ei pe scenă

Andra a avut câteva momente pline de emoție după ce, pe scenă, a urcat și cântat alături de ea fiica ei, Eva Măruță.

La Cluj și Bacău, artista i-a avut alături pe mari artiști din industria muzicală românească, printre care Monica Anghel, Ducu Bertzi și Sore. Însă niciun duet nu a fost depășit în emoție ca cel pe care artista l-a avut alături de fiica sa.

Despre acest moment, Andra a vorbit în mediul online: „Emoția de mamă e ceva greu de descris când esti cu copilul tău pe scenă! 💖 Eva face parte din turneul “ Vis de Crăciun”!David și Cătălin sunt mereu alături de noi în culise, cei mai mari susținători ai noștri. Iubesc aceste clipe împreună, familia și muzica îmi dau toată energia!“.

Eva Măruță a urcat pe scenă și la concertele de la Sala Palatului. Înainte de a urca pe scenă, Andra le-a spus celor aflați în sală: „Cel mai emoționant moment pentru mine este să cânt cu fetița mea! Așa că vă rog să ne fiți alături, să o primiți cu dragoste. Este și un pic răcită, dar nu se lasă! Ea și-a ales melodiile”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum a apărut Dana Budeanu la concertul Andrei de la Sala Palatului

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News