Ce a spus Liviu Teodorescu despre un al doilea copil cu soția lui: „Iulia are niște premoniții de-astea și ea zice că o să fie…” / EXCLUSIV

Liviu Teodorescu ne-a oferit recent, în exclusivitate pentru Fresh by Unica, detalii despre planurile sale de familie și despre posibilitatea de a mai avea un copil. Artistul, care și-a intrat perfect în rolul de tată după ce fiica sa, Ecaterina, a venit pe lume, ne-a vorbit despre premonițiile incredibile ale soției sale, Iulia, dar și despre provocările pe care le-au întâmpinat ca părinţi.

Ce a spus Liviu Teodorescu despre un al doilea copil

Liviu Teodorescu nu și-a ascuns dorința de a avea încă un copil, dar consideră că momentan atenția și energia familiei sunt dedicate în totalitate fiicei lor, Ecaterina.

„Îți dai seama că ni-l dorim și pe al doilea la un moment dat. Dar înseamnă să apară acum încă unul când Cati ne ia toată atenția și toată energia”, a declarat artistul la Fresh by Unica.

Cu toate acestea, se pare că Iulia, soția sa, are alte planuri. Potrivit lui Liviu, partenera sa visează la gemeni.

„Ea zice: «Aș vrea, dacă mai facem copii, să fie gemeni, să avem trei». Și eu sunt: «Vai de mama mea!»”, ne-a povestit amuzat artistul, în exclusivitate.

Liviu Teodorescu, despre premoniţiile Iuliei

Un detaliu care i-a atras atenția artistului a fost abilitatea Iuliei de a prezice evenimente importante din viața lor. Liviu a dezvăluit că soția sa a avut o premoniție despre naşterea Ecaterinei, ghicind cu exactitate data în care va veni pe lume.

„Ea a visat că o să nască pe 2 iulie și mi-a zis cu două săptămâni înainte”, ne-a mărturisit artistul.

Premoniția s-a adeverit, chiar dacă data naşterii trebuia să fie cu totul alta, iar acum Iulia este convinsă că următorul copil va fi tot o fetiță. Artistul a povestit și despre circumstanțele speciale în care s-a născut Ecaterina.

„A născut mai devreme de termen pentru că a căzut în hol, alunecând pe gresie. Din cauza asta și a presiunii greutății sarcinii, a trebuit să nască prin cezariană. Totuși, Iulia este o luptătoare”, a adăugat Liviu la Fresh by Unica.

Cum s-a schimbat viaţa lui Liviu de când a devenit tată

În timpul emisiunii noastre, Liviu Teodorescu a discutat despre modul în care paternitatea i-a schimbat viața și despre cum se pregătește mental pentru un al doilea copil.

„Îţi dai seama că numai viața ta se schimbă atunci. Bă, atunci chiar se schimbă”, a spus artistul. Deși a admis că momentul nu este încă potrivit pentru a-şi extinde familia, el nu exclude posibilitatea de a face acest pas în viitorul apropiat.

„Asta ar trebui să fie într-un an, un an și ceva. Adică mai așteptăm un pic”, ne-a mai spus artistul

Liviu a subliniat și că Iulia este o parteneră excepțională, care nu pune presiune asupra lui, deși programul lui este deseori haotic.

„Am avut un întreg sezon de „Te cunosc de undeva” cât Ecaterina a fost foarte mică. Sezon pe care l-am început din decembrie anul trecut și s-a terminat anul ăsta în vară. Am făcut față. Din fericire am o parteneră care e foarte responsabilă și este o mamă extraordinară și care nu îmi reproșează atunci când sunt plecat de acasă, pentru că cumva jobul meu presupune treaba asta.

Ăsta-i norocul foarte mare. Cred că de multe ori sub presiunea avutului grijă de copil, al hormonilor, multe discuții în cupluri degenerează din cauza că se pune foarte multă presiune. Și din cauza că bărbatul cumva are o libertate aparent mai mare.

Copilul e dependent în primul rând de mamă. Și atunci cumva bărbatul pleacă, mai muncește și își vede de viață. Dar nu e chiar așa. Dar din fericire o am pe Iulia care niciodată nu mi-a reproșat asta”, a explicat el.

Cu toate că Liviu Teodorescu nu este încă pregătit pentru un al doilea copil, s-a arătat entuziasmat de posibilitatea de a deveni din nou tată.

„Dacă avem o fetiță, ar fi interesant să facem un băiețel, dar dacă e tot fetiță, nu e niciun fel de problemă”, a mai spus artistul.

Sursa foto: Instagram şi Ada Cheroiu

