Dan Bittman s-a declarat un mare fan Șoșoacă: „Dacă erau mai muți ca ea, eram Suedia, nu România „

Dan Bittman a revenit în atenția presei mondene cu o noi declarații care vor stârni controverse în rândul opiniei publice.

De data aceasta subiectul abordat de artist nu mai este pandemia de COVID-19, ci politica. Bittman s-a declarat recent un “fan” al fostei senatoare AUR, Diana Șoșoacă.

Cântărețul a spus, într-un interviu acordat Adrianei Bahmuțeanu, că țara noastră ar fi acum la un alt nivel dacă ar fi existat mai mulți politicieni ca Șoșoacă: „O salut şi, uite, beau un pahar de vin în cinstea ei! Dacă mai aveam 20 de politicieni ca Diana Iovanovici-Şoşoacă, eram Suedia, nu România! Eram departe de tot…”

Citește gratuit ediția de martie a revistei Unica. O găsești AICI

Dan Bittman este de părere că Șoșoacă se luptă pentru „drepturile” românilor, drepturi pe acre aceştia le-au uitat: „Românii au uitat să-şi ceară drepturile, nu ştiu nici ce drepturi au. Unii sunt deranjaţi de modul in care ea se exprima. Ea e femeie, iar în România misogina femeile trebuie călcate in picioare, dar este o femeie care cunoaşte legile, este o femeie care apără legile şi vorbeşte în numele legii. Suntem într-o ţară, România, in care nimeni nu apăra legea în faţa autorităţilor. Nu avem o lege a răspunderii prezidenţiale – pentru ca preşedintele încalcă legea in fiecare zi”, a precizat Bittman.

Mai mult, artistul o consideră pe fosta senatoare “un adevărat avocat al poporului”: „Alţii dau cu invective în ea…. Pentru că… e pe interese, întreaga presa e pe interes, e plătita… presa libera e o poveste. Fără îndoială Diana Şoşoacă este un început, îmi pare rău că cei din fostul partidul ei nu au ştiut să renunţe la orgolii. Diana Şoşoacă trebuia menţinută, pentru că face treaba. Ea face treaba, face pentru popor, ea este un adevărat avocat al poporului! Uite, poate facem o mişcare civică, o invitam şi pe Diana Şoşoacă şi facem o mişcare civică adevărată.”

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro