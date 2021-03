Dan Bittman, prima reacție după decesul lui Adi Bărar: „Nu știm exact dacă a murit de COVID-19”

Vestea morții liderului trupei rock Cargo a șocat întreaga lume artistică. Colegul său de breaslă, Dan Bittman, s-a declarat de-a dreptul umit de tristea veste și spune că nu este 100% sigur că celebrul muzician a murit de COVID-19.

„Se pare, nu știm exact dacă a murit de la COVID. Îmi pare rău, dacă este așa și chiar a murit din cauza asta. Am colaborat destul de rar, ei aveau cariera lor, nu ne intersectam decât la spectacole. Ne știm bine, dar nu atât de bine încât să îmi pot permite să fac afirmații. Am rămas șocat când am citit că a murit. Nu mi-a venit să cred, pentru că, totuși, nu avea o vârstă atât de înaintată să i se întâmple așa ceva. Mare păcat!”, a declarat Dan Bittman, pentru fanatik.ro, după moartea lui Adi Bărar.

Dan Bittman este de câteva luni în atenția puiblicului prin declarațiile controversate pe care le face cu privire la pandemia în care ne aflăm. La începutul acestui an, Bittman cerea explicații autorităților legate de modul în care se va derula imunizarea populației.

„Ministerul Sănătăţii, prin tot felul de persoane interpuse sau chiar miniştrii, aş vrea să-mi dea un răspuns foarte clar mâine, dacă tot s-au pus pe comunicate, în cât timp mă imunizez şi care este perioada de imunizare. Populaţia este îndreptăţită să afle adevărul. Vreau să ştiu dacă în urma vaccinării sunt imunizat o zi, o săptămână, o lună, un an sau 10. Nu se mai poate să ne mintă nişte politicieni. M-am săturat ca un medic venit în România, cum au venit cu zecile de mii, a ajuns în măsură să-mi spună mie, cetăţean al republici, de 58 de ani, ce trebuie să fac, cum trebuie să mă port, cum trebuie să duc Crăciunul şi sărbătorile alături de familie şi de prieteni. Este interzis aşa ceva şi voi lupta până la ultima suflare împotriva unor oameni care nu ştiu pe ce lume trăiesc şi chiar cred că ne pot lua de fraieri”, spunea la momentul respectiv solistul trupei Holograf.

Adi Bărar, liderul și fondatorul celebrei trupe rock Cargo, a murit luni dimineață, la vârsta de 61 de ani după ce, în urmă cu aproximativ o săptămână și jumătate fusese internat la ATI cu COVID-19.

Foto – Facebook

