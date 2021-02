Dalida din “Las Fierbinți” a ales numele celui de-al doilea copil: „E un nume românesc, de sfânt”

Actrița Ecaterina Ladin (37 de ani), interpreta persoanjului Dalida din “Las Fierbinți” este însărcinată în cel de-al treilea trimestru și a decis care va fi numele bebelușului.

Actrița mai are un băiat, Marcu, în vârstă de 4 ani și urmează să nască peste aproximativ o lună.

Citește gratuit ediția de februarie a revistei Unica. O găsești AICI

„Trebuie să nasc la începutul lui martie. Mai sunt vreo trei-patru săptămâni, dacă stau cuminte. Dacă nu, poate vine mai devreme. Știm ce nume îi punem copilului, e un nume românesc, de sfânt, ca și la primul copil. Nu îl spun încă. Eu nu am avut nimic de spus, soțul a propus numele, eu am spus: da. Dacă o să ne dea Dumnezeu o fată o s-o numesc eu”, a declarat actrița, invitată în emisiunea La Măruță, de la Pro TV.

Ecaterina Ladin a anunțat în luna octombrie a anului 2020 că este însărcinată în patru luni.

„Ne doream foarte mult încă un copil. Soțul meu e foarte fericit. Marcu și-a dorit foarte mult. Se ruga în fiecare seară să-i fac un frățior. Când i-am zis că o să meargă cu mine la ecografie a zis că e cea mai tare zi din viața lui”, spunea atunci actrița.

Pentru a putea rămâne gravidă cu al doilea copil, artista a apelat la o serie de tratamente de fertilitate.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro