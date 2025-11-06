Cutremurător. Ce scrie pe crucea din locul în care a murit Laura Stoica

Laura Stoica a fost una dintre cele mai iubite cântărețe române. Ea a murit în urmă cu aproape 20 de ani într-un accident de mașină tragic alături de logodnicul ei, Cristian Murgescu. Iată ce scrie pe crucea din locul în care viețile celor doi s-au încheiat.

Cum a murit Laura Stoica

Pe 9 martie 2006, Laura Stoica și logodnicul ei se întorceau la București după un concert în Urziceni. Înainte localității Sinești, o mașină a intrat pe contrasens și a lovit în plin autoturismul în care se afla cântăreața și logodnicul ei.

Cei doi au murit pe loc și au fost înmormântați împreună, la cimitirul Bellu.

Laura Stoica era însărcinată în trei luni și abia așteptată să își vadă bebelușul, mai ales că era un copil care s-a lăsat mult timp așteptat.

Ea vorbise înainte de a muri despre cum urma să nască în toamnă, în ultimul interviu oferit.

„Am intrat în a treia lună de sarcină alaltăieri, pe 7 martie, la o săptămână şi ceva după ce am împlinit un an de la logodna mea cu Cristi, care a fost anul trecut, pe 24 februarie, de Dragobete. Copilul se va naşte între 10 şi 15 septembrie, în zodia Fecioarei.

Știu că sunt copii buni cei născuţi sub acest semn, nu ştii şi tu la fel? (…) Nu contează dacă e băiat sau fată. Nu am preferinţe. Cel mai important este să fie sănătos şi să aibă noroc. şi cred că o să aibă, pentru că avenitcând nu mai credeam că e posibil să devin mamă”, au fost cuvintele Laurei Stoica, într-un interviu oferit pentru Adevărul, care s-a dovedit a fi ultimul din viața ei.

Ce scrie pe crucea din locul accidentului

Recent, în mediul online circulă imagini cu locul în care Laura Stoica și iubitul ei au murit. Acolo se află o cruce pe care scrie numele amândurora, dar și un mesaj profund și emoționant.

„Clipa minunată pe care o trăiești din plin, iubind, este în felul acesta, clipa cel mai bine folosită.”

Pe 10 octombrie, Laura Stoica ar fi împlinit 58 de ani. Cântăreața a debutat pe scena festivalului de la Amara, unde a luat premiul doi, iar în 2990 a participat la Festivalul Mamaia, unde a câștigat premiul întâi.

În 1992, cântăreața a lansat șlagărul „Un actor grăbit”, cu care a avut un succes fabulos. Între anii 1990 și 2005,m cântăreața a lansat patru albume și a susținut peste 700 de concerte și spectacole.

În 2012, Alexandru Stoica, fratele cântăreței, a lansat în memoria sa albumul „Vino”, iar în 2021, la 15 ani de la moartea sa, caș ade discuri Roton a lansat albumul „Întotdeauna Laura Stoica”, ca un omagiu pentru artistă.

