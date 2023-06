Cum și-a sărbătorit Adrian Năstase fiul cel mic. Mihnea a împlinit 30 de ani: „Constat trecerea lor, a anilor, dar mă bucur de fiecare zi”

A fost petrecere mare în familia lui Adrian Năstase! Fiul cel mic al fostului premier a împlinit 30 de ani și a sărbătorit schimbarea prefixului într-un cadru de poveste, alături de familie și prietenii apropiați.

Mihnea este căsătorit cu Corina Corolevschi, fiica unui cunoscut om de afaceri din Constanța. Cei doi și-au unit destinele în 2021, după o relație de șase ani.

Adrian Năstase, mesaj pentru fiul lui: „Îi doresc să-și împlinească dorințele, alături de Corina – soția lui”

Și-a văzut băieții realizați și se bucură pentru fericirea lor. Adrian Năstase a ținut să îi transmit mezinului un mesaj de suflet.

“Ziua de ieri a fost specială. Mihnea a împlinit 30 de ani și a hotărât să-și serbeze ziua de naștere, la București, alături de prieteni și foști colegi de scoală sau de facultate.

Îi doresc să-si implinească dorințele, alături de Corina – soția lui – si să fie sănătos”, a scris fostul premier pe blog.

Adrian Năstase a sărbătorit împlinirea celor 73 de ani

În urmă cu câteva zile și Adrian Năstase a fost sărbătorit de familie. Născut în zodia Racului, fostul politician a împlinit 73 de ani. I-au fost alături copiii și nepoți, dar și soția, Dana Năstase, care îi stă alături de 37 de ani.

„Am împlinit 73 de ani. Constat trecerea lor, a anilor, dar mă bucur de fiecare zi. Aniversarea are loc în ziua cea mai lungă a anului. Pare și cea mai călduroasă. Cel puțin, până acum. Ne-am adunat, ca de obicei, în familie și am realizat cât de repede cresc nepoții. Am băut o cupă de șampanie și am mâncat o felie de tort….”, a precizat Adrian Năstase.

Cum s-a îndrăgostit Adrian Năstase de Dana

Fostul premier a dat uitării fostele iubirii atunci când a întâlnit-o pe Dana. Pe atunci, Năstase era student la a doua facultate.

“Au fost câteva până la 35 de ani când m-am căsătorit. Până la 35 de ani am avut o viaţă destul de liberă, am mai şi fost căsătorit o dată pentru vreo 6 luni. Prima dată cred că am avut o relaţie caldă şi din punct de vedere sentimental, în vremea când eram student.

Ea era studentă la Filozofie, era colegă cu Vadim (Corneliu Vadim Tudor), care era student în vremea aceea. Facultatea de Drept (n.red acolo unde era student Adrian Năstase) era la parter, la etaj studiau cei de la Filozofie. A fost o perioadă specială”, povestea Adrian Năstase, la Kanal D.