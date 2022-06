Viorel Lis (77 de ani) a fost recent operat la inimă. Soția lui, Oana Lis (43 de ani), a oferit mai multe informații despre starea de sănătate a fostului primar al Capitalei.

Cum se simte Viorel Lis după operația la inimă

„De când s-au accentuat problemele lui de sănătate, eu am mereu telefonul la mine și nu mă duc foarte departe de casă. Dacă mă sună și are nevoie de ceva, mă întorc imediat. Nu mă ajută nimeni cu Viorel, eu mă descurc singură. Mă ajută Dumnezeu să fiu puternică și să mă descurc singură, nu am nevoie de nimeni. Nu sunt genul să mă plâng și să mă victimizez. Viorel este acum acasă, e așa și așa. Mergem la doctor, la particular, atunci când avem nevoie, pentru că e mai ok pentru el așa, nu are răbdare să aștepte mult”, a declarat Oana Lis pentru Click!.

„Cel mai frumos moment este zilnic, de când e din nou acasă. Atunci când nu era acasă nu puteam să dorm deloc, erau televizorul și luminile aprinse. Mă mai duceam pe la prietene, dar era foarte greu. Eu dacă mă pun lângă Viorel în pat, adorm în două secunde. Și el la fel. Eu dacă stau în brațele lui Viorel, pe pieptul lui, adorm imediat. Pe pieptul lui este locul meu preferat din lume! Dacă sunt agitată nu pot să adorm și ăsta este momentul nostru zilnic, mă liniștește. Sunt ca un copil, mă conectez cu el ca de la suflet la suflet”, a completat.

Fostul primar al Capitalei a suferit un preinfarct în martie 2022. „Nu credeam nici eu că se va mai întoarce acasă… M-am pregătit, sincer. Viorel nu avea nici loc de veci. Am vorbit cu verișoara lui, Luminița, și i-a făcut loc de veci acolo”, mai spunea Oana Lis lunile trecute.

Oana și Viorel Lis au aniversat 23 de ani de relație în septembrie 2021. Cuplul s-a cunoscut în perioada în care Viorel era primar al Capitalei. La vremea aceea, Oana, care avea doar 19 ani, era secretara politicianului.

