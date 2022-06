Roxana Nemeș (33 de ani) a bifat o nouă apariție sexy la Unica Urban Party 2022. Tema serii a fost „Nostalgia. Sweet Memories”, iar codul vestimentar „Young & Restless”. Roxana a optat pentru o rochie roșie mini cu o singură mânecă. Piesa i-a scos în valoare silueta fără cusur, suplă și tonifiată.

În ciuda fizicului din prezent, Roxana nu s-a numărat dintotdeauna printre „norocoasele” care pot mânca orice fără „consecințe”. Timp de 8 ani, cântăreața a făcut balet, în cele din urmă renunțând la acea pasiune în favoarea pasiunii mult mai puternice pentru muzică.

Cum se menține Roxana Nemeș după ce a slăbit 20 de kilograme

La Unica Urban Party 2022, solista a dezvăluit cum a reușit să se mențină după ce a slăbit 20 de kg.

„A intrat pe mine mărimea 36, nici mie nu îmi vine să cred. De menținut, alerg foarte mult, cred că asta e. Nu pe bandă, acolo mai rar în ultimul timp, din păcate, spre rușinea mea. Alerg mult la proiecte, de la unul la altul, le fac pe toate, vreau să le fac pe toate. Viața activă e cea mai bună rețetă, pentru că nici nu ai timp să mănânci, uiți. Nu e indicat, nu este foarte sănătos, deși eu mi-am făcut analizele și sunt sănătoasă tun”, a declarat pentru WOWbiz.ro.

„Important e, părerea mea, cel puțin pe mine asta m-a ajutat, vorbind serios acum, faptul că mănânc. Îmi fac toate poftele, dar mănânc puțin, pentru că m-am obișnuit așa. Nu am timp, iar atunci când mănânc, nu mai pot să mănânc mult. Simt imediat că mi se taie și atunci e ideal să mănânci ce vrei. Dar puțin, totul cu măsură. În afară de dragoste, acolo nu există măsură, ar trebui să fie peste măsură”, a completat.

Roxana Nemeș și Călin Hagima s-au căsătorit în septembrie 2021. „El este un tip foarte discret, amândoi suntem destul de discreți. Totul a fost cum a trebuit. Cununia a fost spontană. Am făcut-o atunci când am simțit. A fost o petrecere superbă. Toată lumea s-a distrat, până și ai mei și surorile mele au dansat”, a povestit artista după eveniment, la Kanal D.

Își dorește să devină mamă în curând

„Noi muncim de mult timp în sensul ăsta. Nu mai am răbdare, vreau să fiu mamă tânără, să fiu prietenă cu copilul meu. E momentul perfect pentru asta. Ne dorim foarte mult să devenim părinți”, a mai spus cântăreața, pentru OK! Magazine.

Roxana s-a operat în trecut de endometrioză. Endometrioza este o boală cronică ce poate provoca dureri severe, în special în timpul menstruației. Totodată, sunt cazuri în care endometrioza duce la probleme de fertilitate. Afecțiunea se caracterizează prin prezența țesutului endometrial, care căptușește uterul pe interior și sângerează la fiecare menstruație, în afara cavității uterine.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că m-am operat. Acum sunt bine, nu mai am dureri, dar trebuie să urmez un tratament câteva luni. Eram neom, a fost groaznic. Am zis: «Stop, nu e ok, de ce stau așa, în loc să mă bucur de viață?»”, declara Roxana Nemeș în vara anului 2021, potrivit Spynews.

Cum a fost Roxana Nemeș cerută în căsătorie?

Cererea în căsătorie a avut loc pe 7 decembrie 2019, în București. Călin a proiectat pe un centru comercial dintre Universitate și Unirii mesajul: „Vrei să petrecem împreună fiecare răsărit de soare, până apusul vieții ne va despărți?” și mai multe fotografii cu el și cu Roxana din vacanțe.

„A fost un moment extraordinar de frumos, mai ales când nu te aștepți. Bine, după atâția ani, era normal, dar după un timp nu te mai aștepți. Oricum ne iubim, totul e bine, și îți dorești să întemeiezi o familie cu omul pe care îl iubești”, povestea Roxana după cerere.

„Este ziua mea norocoasă, dar el nu știa. Nimic nu e întâmplător. Barza vine când o vrea Dumnezeu. Astfel de momente sunt cele mai importante din viața noastră, nu m-am grăbit. A fost recent și ne-am bucurat foarte tare de moment. Și acum sunt în extaz. Oricum ne iubeam. Îl iubesc de mulți ani, cumva e un pas important”, a mai declarat atunci, potrivit Spynews.

