Cum se distrează Andreea Mantea și David, fiul său, în Turcia: „Mi-e greu să aleg o fată”

Andreea Mantea a făcut dezvăluiri despre viața sa din Turcia și a recunoascut că la început nu a fost deloc încântată de situație, dra apoi s-a obișnuit și acum chiar a început să-i placă. Prezentatoarea de televiziune și fiul său locuiesc în Turcia, acolo unde se filmează în prezent emisiunea Puterea Dragostei.

Andreea Mantea: „Noi când am ajuns în Turcia…cazarea era foarte departe de locul de muncă. Am întâmpinat niște probleme, nu am făcut fițe și figuri, ați văzut avem un apartament absolut normal.”

David: „Ba da ai făcut”

Andreea Mantea: „Geamurile erau foarte ușor de deschis. Erau atât de multe geamuri, inclusiv patul era lipit de geam. Știu treaba asta cu curentul… cei care zic că îi trage curentul zic că nu e adevărat. Pe mine mă trage curentul. Punct. (…) Erau prize în podea… dar nu era cazul pentru o familie cu copil mic. Așa că ne-am mutat la hotel în seara respectivă. N-am făcut decât să mă plâng, aveam vedere la Bosfor, trăgeam draperia și vedeam podul… aveam o singură problemă, faptul că stăteam la hotel și ne simțeam așa ca străinii.

Dar acum eu am și eu o întrebare, de ce se plânge lumea care stă la hotel? Pentru că eu am realizat că e foarte bine să stai la hotel. Curățenie nu faci, mâncare nu mai faci, ai room service.Dimineața la fel, după ce îți faci duș nu mai stai să prăjești ouă și bacon și să te îmbâcsești cu miros. Nu, te duci la o divă și servești micul dejun. Nu te mai enervezi cu spălatul de rufe, hainele care ți se agață în mașina de spălat.”

Andreea Mantea și fiul său au avut apoi o discuție despre viețile personale, iar micuțul a șocat-o cu afirmațiile sale:

David: „Mi-e greu să aleg o fată. Nu știu ce fată să aleg. Una e mai frumoasă decât cealaltă. Unul pentru toți și toți pentru unul.”

Andreea Mantea: „Dar dacă stai să te gândești pe cine ai alege?”

David: „Hai să zicem că e Ana”

Andreea Mantea: „Dar știi că nu doar frumusețea contează!”

David: „Da, știu, dar uneori nu ne înțelegem, la fel cum nu te înțelegi tu cu…”

Andreea Mantea a izbucnit intr-un hohot de ras: „Dar tu ai de gând să mă dai de gol acum?”

