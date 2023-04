Cum petrece Florin Călinescu de Florii. Proiectul cu care se pregătește să dea lovitura

Floriile îl vor găsi pe Florin Călinescu la țară, în Argeș, acolo unde are o proprietate. Cu toate astea, actorul spune că acela nu este singurul loc în care locuiește, pentru că deține mai multe case.

Pentru Paște, Florin nu are încă un plan bine stabilit, chiar dacă are mai multe oferte de la prieteni.

Florin Călinescu: “Petrec printre florile mele. Cel mai mult îmi plac florile care apoi produc fructe sau legume”

“Petrec printre florile mele. Am plante mai perene. Cel mai mult îmi plac florile care apoi produc fructe sau legume. Pe 29 petrec, e și ziua mea de naștere, am o lună grea. Niciodată nu am făcut petreceri la restaurant. În general, în familie. Mai bine să exist 365 de zile. Doar de câteva ori, când eram la PRO TV, mi s-au organizat petreceri oarecum surpiză, eram o persoană prea publică atunci”, măturisește Florin Călinescu, conform Cancan.

„Mă tot cheamă prietenii, am o cunoștință care e călugăr la Muntele Athos”

Actorul ar putea ajunge la muntele Athos de Paște, dar nu a luat încă o decizie. „Mă tot cheamă prietenii, am o cunoștință care e călugăr la Muntele Athos și să merg acolo de Paște. Dar eu sunt mai păcătos, mă gândeam să nu le schimb regulile”, mai spune Călinescu.

Gătește și o face bine, iar de Sărbători nu vor exista schimbări în meniu. “Regimul alimentar nu o să-l schimb niciodată, doar dacă va spune doctorul. Mă delectez în continuare cu ce m-am delectat de mic copil, de toate, fripturi, carne fiartă, spanac, leurdă”, adaugă Florin Călinescu.

Florin Călinescu: „Am mai multe case”

A renunțat la proiectele TV pe care le avea în desfășurare, dar succesul de care s-a bucurat de-a lungul timpului îl ajută să aibă o viață prosperă astăzi. Florin are mai multe case, iar asta îi permite să se plimbe foarte mult.

”Nu m-am mutat definitiv la țară. Am o tactică, mi-am făcut niște locuri în care când mă plictisesc de condus mașina să mă opresc să stau câte o săptămână, am mai multe case, în mai multe locuri, dar nu le popularizez. Am și la mare, dar nu la noi, dar și la munte. Peste tot”, mai spune el.

Ce proiect pregătește

După ce s-a depărtat de televiziune, Florin Călinescu vrea să dea lovitura în online.

“Se apropie momentul, pregătesc o revenire cu un proiect mare în mediul online. Pot spune că Cristofor Columb, după ce a făcut prima descoperire, a mai petrecut vreo 20 de ani până la a doua. Așa că, atunci când ai un ideal, un țel, un scop, un vis, nu contează timpul”, susține actorul.

Actorul s-a luptat cu boala

Florin Călinescu a fost diagnosticat în trecut cu cancer de piele. Omul de televiziune a recunoscut că a trecut atunci printr-un calvar.

“Acum vreo câţiva ani am găsit o chestie ciudată la nas, m-am prezentat la doctor şi era o formă uşoară din zona oncologică. Poţi să fii Ioana d’Arc şi Hercule la un loc şi tot ţi se înmoaie puţin genunchii când auzi de cancer. Nu cred că este cineva de pe planeta asta care să zică: Ce am?! Cancer?! Mişto! Să desfacem şampania!“, a dezvăluit Florin Călinescu în cadrul unei campanii de conștientizare.

Florin Călinescu a apelat la microchirurgia Mohs, o variantă rapidă de diagnostic și tratament: „Nu mai treci prin teroarea aşteptării, 2-3 săptămâni, aşa afli pe loc rezultatele biopsiilor şi aşa poţi să afli pe loc şi că e bine. Asta, psihic, te scuteşte de un chin şi de un calvar. E o poveste care nu te omoară, dar netratată îţi mănâncă tot ţesutul.

