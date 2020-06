Cum arătau Aurelian Temișan și Monica Davidescu în tinerețe

S-au cunoscut pe 13 ianuarie 1995, iar șapte ani mai târziu s-au căsătorit. Artistul a cerut-o pe Monica de soția acasă, în prezența a câțiva prieteni.

Fetița lor, Dora, a venit pe lume în urmă cu 9 ani și a moștenit talentul părinților ei. A apărut pe scenă, la un concert, alături de Temișan, dar și pe podium, la o prezentare de modă, cu mama ei.

Zilele trecute, Cosmin Vikeu, nepotul celor doi artiști a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu Monica Davidescu și Aurelian Temișan de la începuturile relației lor.

„3 iunie este o zi speciala: atat ziua unchiului meu cat si ziua in care matusa l-a ales sa fie unchiul meu! La multi ani ! La multi ani!”, a scris actorul în mesajul care însoțea fotografia.

De asemenea, Temișan a postat la începutul acestui an o fotografie cu el și soția sa, făcută în urmă cu peste 20 de ani.

„25 de ani. Sfert de veac. 13 ianuarie 1995… 13 ianuarie 2020. In momentul in care cunosti un om, nu te poate duce gandul la ce ar putea fi, la cum ar putea fi… Daca in seara in care ne-am cunoscut (cand a venit ea spre mine, intrebandu-ma cum as vrea sa ma prezinte), as fi putut anticipa ca vor trece anii asa, i-as fi spus: “domnisoara Monica, prezinta-ma simplu… sotul tau.”

Sunt recunoscator vietii (pentru miliardele de secunde de credit), conjuncturii (pentru harul care mi s-a dat si cu care bucur suflete), anturajului (pentru frumosii oameni ce mi-au fost si imi sunt alaturi), pentru viitorul (care desi nesigur, ma motiveaza si ma mobilizeaza)… pentru TOT”, este mesajul postat de artist pe Instagram.

