Cum arată și ce face Violeta de la „Big Brother”, la 20 de ani de la difuzarea show-ului. „Au fost perioade dificile în viața mea”

Vă mai aduceți aminte de Violeta Ivu, fosta concurentă de la “Big Brother”, cunoscută publicului larg drept “fata cu pelerină”?

Violeta Ivu a devenit vedetă, pentru câteva luni, împreună cu ceilalți colegi ai ei – Ernest, Adrian, Soso, Andreea, Alida, Iabela – în show-ul spectacol “Big Brother”, difuzat acum 20 de ani.

Cum arată și ce face Violeta de la „Big Brother”, la 20 de ani de la difuzarea emisiunii

Și-a primit porecla pentru că intra la duș cu o pelerină, iar oamenii o mai recunosc și astăzi pe stradă.

Violeta Ivu are acum 43 de ani, lucrează în televiziune și are o familie superbă. Împreună cu partenerul ei de viață, Petru Ivu, cu care era cuplată și în timpul show-ului ce a scris istorie, Violeta are două fete, de 14, respectiv 6 ani.

„Pot să spun că de la Big Brother și până acum, iubirea noastra a înflorit cu fiecare zi mai mult. Și, deși nici o căsnicie nu este numai lapte si miere, suntem o familie unită și fericită.” – declara Violeta, pentru cancan.ro, acum câțiva ani.

Fosta concurentă din casa “Big Brother” a lucrat în trecut ca scenarist pentru emisiunea “Visuri la cheie”, de la Pro TV, a fost o vreme și colegă cu Ernest la o emisiune de divertisment la Kanal D, dar s-a ocupat și de promovarea mai multor vedete mari din showbiz-ul românesc precum Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Andra sau Ovisiu Lipan Țăndărică. În prezent, Violeta Ivu lucrează la Metropola TV, unde e Producător General al emisiunii “Dragoste de România”.

„Cea mai interesantă experiență a tinereții mele!”

Recent, ea și-a reamintit despre show-ul care marcat tinerețea, Big Brother.

„20 de ani de la Big Brother! 20 de ani de la cea mai interesantă experiență a tinereții mele! Începând cu preselecțiile, continuând cu săptămâna de răsfăț de la hotel de dinainte de începerea show-ului, aventură din Casă BB, dezamăgirea pe care am simțit-o când am fost votată și eliminată, fericirea și împlinirea pe care am trăit-o mulți ani după emisiune pentru că trupa VERSO (în care cânta iubitul ei și a apărut în videoclip) a devenit cunoscută.

Iată că, după 20 de ani, sunt Producător General la emisiunea ”Dragoste de România”, de la Metropola, TV. Emisiunea este prezentată de actrița Cezara Munteanu. Și se bazează pe reportaje despre oameni deosebiți, care ne reprezintă țara cu mândrie, iubitori de tradiții și obiceiuri, meșteri populari, olimpici, campioni, artiști.

Experiența Big Brother a fost precum un roller coaster pentru mine. Mi s-au întâmplat foarte multe lucruri în decurs de câteva luni. Am trăit un amalgam de sentimente. Am învățat și înțeles multe despre mine, cea de atunci, mi-am făcut prieteni. Sunt o nostalgică! Pe peretele din biroul meu de acasă, stă la loc de cinste un panou cu articole decupate din ziarele și revistele de atunci!” – a dezvăluit Violeta Ivu, fostă concurentă a emisiunii „Big Brother”, pentru click.ro.

„Au fost câteva perioade dificile în viața mea”

Viața nu a fost mereu roz pentru Violeta- Ivu, fost concurentă la Big Brother. Ea a trecut printr-o mare drama în copilărie, când mama ei a suferit arsuri grave în urma unui incident oribil. De asemenea, colaborarea cu Kanal D a încetat într-un moment delicat al vieții.

„Au fost câteva perioade dificile în viața mea, dar am preferat să le uit… De exemplu, aveam numai 5 ani când mi-am văzut mama cu arsuri pe tot corpul, învelită doar cu un cearșaf, plângând, iar eu nu puteam să o ajut cu nimic.

De asemenea, am suferit foarte tare și m-am simțit rănită în orgoliu când cei de la Kanal D m-au pus pe liber, după ce emisiunea la care lucram (“Drept la tintă”) a fost scoasa din grila . Am suferit pentru că sunt un om dedicat muncii mele, iar subiectele aduse de mine în emisiune au făcut vârf de audienta.

Nu este ușor să-ți pierzi locul de munca atunci când ai un copil, rate la banca, responsabilități. Dar soțul și părinții mei mi-au fost alături și se pare că tot răul a fost spre bine”, a declarat „Fata cu pelerina”, acum ceva vreme.

Foto – Facebook