Cum arată Lavinia Pîrva în costum de baie. Ștefan Bănică Jr. și familia lui și-au petrecut vacanța în Turcia

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. au decis să plece în Turcia pentru o vacanță liniștită alături de băiețelul lor. Vedeta a postat o serie de imagini în care apare în costum de baie, iar fotografiile au făcut senzație pe internet.

Lavinia Pîrva, imagini de colecție în costum de baie

Lavinia Pîrva și-a arătat formele într-un costum de baie din două piese. Vedeta a făcut eforturi pentru a slăbit, s-a apucat de sport și a adoptat o dietă echilibrată. Se pare că eforturile sale i-au fost răsplătite, pentru că artista arată senzațional.

Fanii au reacționat imediat la fotografiile postate de soția lui Ștefan Bănică Jr.

„Superbă”, „Ai slăbit mult, se vede”, „Foarte frumoasă”, au fost doar câteva dintre comentariile pe care prietenii virtuali ai artistei le-au lăsat la fotografiile postate.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. au împreună un fiu de 6 ani. Vedeta a devenit mămică pentru prima oară, iar silueta ei s-a schimbat, odată cu această realizare. Ea a vorbit despre provocările pe care le-a întâmpinat pe partea de sănătate și frumusețe.

„Încerc să mă mențin în formă, însă recunosc că nu îmi este ușor. Am mereu în minte că sănătatea ține de cum o întrețin prin alimentație, sport și energie pozitivă. Iar atunci când scap controlul, nu accept ideea «grasă și frumoasă», accept doar perioada care poate este mai nefastă, iar aici mă refer la oboseală, stres etc. (…) Astăzi nu țin o dietă, încerc doar să păstrez un echilibru culinar”, a explicat ea anul trecut, într-un interviu pentru viva.ro.

Cât despre tratamente estetice, Lavinia Pârva a declarat că se bazează mai mult pe dietă și se concentrează pe îngrijirea tenului și pe propria evoluție.

„Eu nu mă dau peste cap cu ritualuri de frumusețe, încerc să-mi mențin echilibrul în toate. Cum spuneam, încerc să mă hrănesc corespunzător, să fac sport, îmi îngrijesc tenul, mai ales că acum ne ajută și tehnologia în zona de beauty prin lucruri cu rezultate extraordinare noninvazive și, cel mai important lucru, investesc mult în evoluția mea personală”, a mai spus ea.

Nu își mai dorește copii

Lavinia Pîrva a vorbit la începutul anului despre faptul că nu își dorește mai mulți copii. Ea și Ștefan Bănică Jr. nu au în plan să își mărească familia, iar Alexandru, copilul lor, este suficient.

„La mine a fost clar: am zis că se oprește treaba, copilul meu este cât trei, nu mai este nevoie de altul. Cred că despre asta e vorba. Chiar am avut de curând o plecare în gașcă cu mai multe mămici, cu mai mulți copii, și mi-am dat seama că e mult. E mult cu unul, dar cu trei… Auzeam înainte: «Meseria de părinte e cea mai grea.» Așa spunea mama, că vei avea o grijă pe care o vei purta cu tine toată viața.

Eu spuneam: «Ce poate să fie?» Și așa este. Acești cinci ani au fost extraordinari, am învățat foarte multe și de la el, m-am descoperit pe mine, am descoperit alte lucruri pe care nu le știam despre mine și, într-adevăr, așa este. Când apare copilul este o grijă pe care o ai cu tine toată viața, indiferent unde mergi și ce faci. Responsabilitatea este uriașă și da, a fi părinte este într-adevăr o meserie destul de grea”, a spus Lavinia Pîrva.

