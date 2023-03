Cum arată fiica Narcisei Suciu la 23 de ani. Ce relație are Daria cu celebra sa mamă

Narcisa Suciu a dezvăluit că în viața ei s-a produs o adevărată furtună atunci când a aflat că e însărcinată. Acum, artista e fericită că o are pe Daria și se emoționează când se gândește la drumul pe care l-au parcurs împreună, chiar dacă începutul a fost unul anevoios. La 17 ani, artista își pierduse mama.

Narcisa Suciu recunoaște că fiica sa îi seamănă din multe puncte de vedete, că e bine organizată și gata întotdeauna să sară în ajutorul celorlalți. Și are și o frumusețe specială.

Așa mamă, așa fiică. Cum arată fata Narcisei Suciu la 23 de ani

“Acum pot spune că e ușor, când ea e mare. Noi avem cea mai apropiată relație posibilă. Chiar ea îmi spune: „Doamne, mă uit la mine și mă gândesc cât de greu ți-o fi fost când aveai vârsta mea, și erai mamă și nu aveai pe nimeni”. Pe de altă parte, mă uit la femeile de vârsta mea care au copii în școală și mă bucur că nu sunt eu aia. A fost greu, dar acum e ușor”, mărturisește Narcisa pentru demămici.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Narcisa Suciu s-a speriat atunci când a aflat că e însărcinată, pentru că era la început de carieră și avea visuri mari. „Un aport foarte important l-a avut medicul meu, pentru că dacă nu era o femeie atât de deșteaptă și dacă nu mi-ar fi vorbit așa cum mi-a vorbit, probabil că nu o aveam pe Daria.

Și ea mi-a explicat că un copil crește cu ceva ce deja am, respectiv, cu dragoste. Eu îi spuneam ei pe atunci: „Păi eu nu am casă, nu am masă, nu sunt măritată, n-am serviciu… ” și ea mi-a zis: „Ok, hai să stăm să îți iei serviciu și să-ți iei casă, și apoi să-ți iei mașină, și apoi o să vezi că o să vrei o mașină mai bună, după aia o să vrei elicopter, după aia o sa vrei castel și după aia când o să vrei să ai copil eu nu o să te mai pot ajuta”, spune Narcisa.

Narcisa Suciu, ajutată de o moașă

Apoi, artista a mai avut un ajutor de nădejde. “O moașă din spital care m-a văzut speriată, știa că n-am mamă și mi-a zis: „Uite, o să vin eu în fiecare seară, să spăl copilul și să-i fac masaj. Singura condiție e să mă luați de acasă și să mă duceți acasă. Și așa am făcut”.

„Tatăl Dariei mergea în fiecare seară să o aducă la noi și apoi să o lase acasă. Când intra în casă îmi zicea: „Ia un pahar de lapte, calmează-te, liniștește-te, citește ceva”. Și am făcut chestia asta vreo două-trei luni”.

Narcisa Suciu: „Copilul simțea neliniștea și fricile mele”

Au existat și momente când Narcisa ezita să se mai desprindă de fiica ei. „Stăteam să mă uit la ea încontinuu, să văd dacă respiră, nu-mi venea să ies din casă. Până într-o zi în care mi-am dat seama că dacă nu ies din casă, nu am bani. Trebuia să ies și să muncesc. Și prima dată când m-am dus să cânt, la primul spectacol, la Târgiu Jiu, a fost prima dată când copilul a dormit neîntors. Probabil și copilul simțea neliniștea și fricile mele”.

Daria, o minune de copil

Daria a fost întotdeauna un copil responsabil și nu a avut niciodată pretenții exagerate. Acum are 23 de ani și continuă să își facă mama mândră.

„E foarte responsabilă. A avut un job de când a terminat liceul. Ea a avut ocazia să lucreze și la creșă, la grădiniță, la librărie, iar de când a devenit studentă la Arte a început să lucreze pentru Universitate. Nu-mi cere niciodată nimic și îi place să aibă un program, să fie ocupată”, mai spune Narcisa pentru aceeași publicație.

Artista, operată de urgență

Narcisa Suciu a ajuns de urgență la spital și a fost operată, în urmă cu câteva luni, pentru că făcuse septicemie din cauza unui apendice perforat. “Nu țin regim, dar lucrul de la care nu vreau să mă îndepărtez niciodată și de care am nevoie este mișcarea. Așa cum am fost obișnuită 10 ani cu Ozzy, cățelul meu, trebuie să continui măcar la nivelul ăla, dacă nu mai mult, mai ales acum.

După perioada de spitalizare, pentru că atunci nici nu m-am hrănit, nici nu m-am mișcat, mi s-au atrofiat mușchii și nu mă simțeam foarte bine fizic, adică aveam nevoie să îmi revin. Acum am început sportul, mi-am revenit, sunt ok!”, a spus ea pentru Ciao.ro.

Foto: Facebook, PR