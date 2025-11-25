Cum arată certurile dintre Irina și Răzvan Fodor și de la ce pornesc. Prezentatoarea Asia Express recunoaște: „Eu sunt mâna de fier în casă”

Irina și Răzvan Fodor sunt unul dintre cele mai solide și iubite cupluri din showbizul românesc. Între cei doi este o diferență de vârstă de 13 ani, dar acest lucru nu se simte deloc. Prezentatoarea Asia Express a vorbit despre momentele tensionate din casa ei, micile discuții și de la pornesc certurile.

Irina Fodor dă din casă. De la ce pornesc certurile cu soțul ei

Irina Fodor a dat din casă și a vorbit despre micile certuri pe care le are cu soțul ei. Ea a recunoscut că nu se ceartă rar și când o fac, este pentru că ei nu îi convin lucruri.

Cei doi sunt căsătoriți din 2015 și au o fiică de 14 ani pe nume Diana. Povestea lor durează de mai bine de 17 ani și se înțeleg de minune, însă, ca în orice căsnicie, există și momente tensionate.

„Eu sunt mâna de fier în casă. Mai ridic și eu tonul, ca la Moldova așa. Îmi mai pierd și eu papucii din când în când. Sunt moldoveancă de aia aprigă!

Dar, ne-am certat foarte rar în 17 ani. Nu prea ajungem să ne certăm foarte tare. Recunosc că eu sunt aia țâfnoasă, sunt un pic mai iute și câteodată nu mă pot abține.

Mă apucă: ‘Da, de ce ați pus alea acolo? Nu v-am spus să nu faceți așa?!’ Adică, sunt chestii din astea, cicăleală de asta de mamă, de femeie! Cicăleală de gospodină”, a declarat Irina Fodor, în exclusivitate pentru Click!

„Nu am ajuns la o ceartă mare”

Irina Fodor a vorbit despre faptul că nu a ajuns până acum la o ceartă mare cu soțul ei. Cel mai adesea apar discuții din lucruri mici, neimportante, iar prezentatoarea are și un truc pentru a evita discuțiile de proporții.

„Nu am ajuns până acum la o ceartă din aceea mare! Îmi fac cruce că, știi cum e, să nu spui prostii…

Nu ne-am certat niciodată din ceva grav. Cel mult au fost ciondăneli pe chestii mici și absolut neimportante, dacă stau și mă uit acum înapoi. Doar că atunci păreau ceva extraordinar: ‘Nu ții cont că te-am rugat să faci aia?!’

Dacă te cerți pentru ceva astăzi și faci un exercițiu de imaginație și te gândești așa: ‘Peste trei ani va mai conta?!’ Dacă răspunsul este ‘Nu’, înseamnă că te cerți de pomană azi. E simplu”, a mai declarat Irina Fodor.

