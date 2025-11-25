Cum arată certurile dintre Irina și Răzvan Fodor și de la ce pornesc. Prezentatoarea Asia Express recunoaște: „Eu sunt mâna de fier în casă”

Irina și Răzvan Fodor sunt unul dintre cele mai solide și iubite cupluri din showbizul românesc. Între cei doi este o diferență de vârstă de 13 ani, dar acest lucru nu se simte deloc. Prezentatoarea Asia Express a vorbit despre momentele tensionate din casa ei, micile discuții și de la pornesc certurile.
Mă apucă: ‘Da, de ce ați pus alea acolo? Nu v-am spus să nu faceți așa?!’ Adică, sunt chestii din astea, cicăleală de asta de mamă, de femeie! Cicăleală de gospodină”, a declarat Irina Fodor, în exclusivitate pentru Click!
„Nu am ajuns la o ceartă mare”
Irina Fodor a vorbit despre faptul că nu a ajuns până acum la o ceartă mare cu soțul ei. Cel mai adesea apar discuții din lucruri mici, neimportante, iar prezentatoarea are și un truc pentru a evita discuțiile de proporții.
„Nu am ajuns până acum la o ceartă din aceea mare! Îmi fac cruce că, știi cum e, să nu spui prostii…
Nu ne-am certat niciodată din ceva grav. Cel mult au fost ciondăneli pe chestii mici și absolut neimportante, dacă stau și mă uit acum înapoi. Doar că atunci păreau ceva extraordinar: ‘Nu ții cont că te-am rugat să faci aia?!’
Dacă te cerți pentru ceva astăzi și faci un exercițiu de imaginație și te gândești așa: ‘Peste trei ani va mai conta?!’ Dacă răspunsul este ‘Nu’, înseamnă că te cerți de pomană azi. E simplu”, a mai declarat Irina Fodor.
