Cum arată Ana Păunescu la 12 ani de la moartea tatălui și ce relație are cu mama și fratele Andrei: „Și azi ne-am certat”

Ana Păunescu, fiica regretatului poet Adrian Păunescu a vorbit deschis despre cum s-a schimbat viața ei și a familiei sale, după moarta acestuia. Ea a dezvăluit, printre altele, și care este relația ei cu fratele Andrei, dar și cum se înțelege cu mama ei, Carmen.

Adrian Păunescu s-a stins din viață în anul 2010. Fiica ei, Ana, acum în vârstă de 31 de ani, a povestit despre cum a arătat copilăria ei în brațele îndrăgitului poet, dar și cum s-au schimbat lucrurile după moartea lui.

Ana Păunescu, o copilărie fericită alături de Adrian Păunescu

Invitată în podcastul moderat de Marius Tucă, fiica poetului povestește că a trăit din plin anii copilăriei. A fost o perioadă fericită din viața ei, cu atât mai mult cu cât părinții săi s-au asigurat că își va petrece copilăria cât mai bine.

„Tata a avut grijă ca noi, copiii casei, să avem o copilărie normală. Ne jucam în curte, aveam biciclete. Camera mea era plină de jucării. Aveam colțul de copilărie asigurat. Tata nu se supăra dacă într-o deplasare duceam o păpușă. A avut răbdare cu copilăria mea”, a mărturisit Ana Păunescu.

Copilăria ei fericită avea să ia însă sfârșit mai repede decât spera. În 2010, poetul a încetat din viață. Pentru ea și pentru familia ei totul s-a schimbat din acel moment.

„Eu am ieșit din copilărie în 2010. Lăsând de o parte momentele dintre tata și Andrei, cred că și el ar fi de acord cu mine că noi am fost copii atâta timp cât l-am avut pe tata. Era greu să nu fii copil când îl aveai lângă tine care avea grijă de toate”, a adăugat fiica poetului.

Familia Păunescu, într-o lume „prăbușită”, după moartea poetului

Devastați de pierderea suferită, cei din familia poetului Adrian Păunescu nu și-ar fi putut imagina atunci cum ar putea continua viața fără cel care le-a fost soț, respectiv tată. S-au gândit să renunțe la multe lucruri și au conștientizat că nimic din ce au trăit până atunci nu va mai fi la fel.

„S-a prăbușit o lume. Nu am mai reconstruit nimic. A apărut o altă lume. După părerea mea nu ar mai fi putut continua nimic. În 2010 mama era și ea la pământ, Andrei nu mai lucra la revistă și cumva ar fi vrut să se dea bătut. Am preluat eu revista (n.r Revista Flacăra) și am rămas singură, cum sunt și acum”, spune Ana Păunescu la „Viața mea e un roman”.

Lucru cel mai important pe care l-a înțeles după moartea tatălui ei a fost pentru fiica poetului acela că nimic nu e pentru totdeauna. crede ea că a învățat să spună mai des te iubesc, să fie mai apropiată de bunici și să își drămuiesc timpul mai cu folos.

Ce relație are fiica lui Adrian Păunescu cu mama sa și fratele Andrei

Deși în copilărie îi era frică de fratele ei mai mare, cei doi au căpătat încredere reciprocă și au ajuns acum să aibă o relație extraordinară. La fel de strânsă este și relația Anei cu mama ei, după cum însăși ea a povestit la podcastul lui Marius Tucă.

„E extraordinară (n.r rela’ia cu Andrei). În copilărie el a fost foarte atent și continuă să fie foarte atent. Când eram mică era singurul care îmi spunea Ana-Maria. Imi era frică de el când eram mică. Când mă ruga el să fac liniște făceam liniște, când mă ruga mama nu. În timp, după ce am depășit niște etape și a văzut că se poate baza pe mine am devenit foarte foarte apropiați. Nu trece o zi fără să vorbim la telefon. El știe totul despre mine”, a mărturisit Ana Maria.

Adesea mama ei îi reproșează că îi seamănă foarte mult tatălui său. Ana mărturisește că cele două au zilnic discuții în contradictoriu. Tot ea povestește despre episoadele în care îi oferea acesteia sprijin în fața lui Adrian Păunescu.

„Relația cu mama nu are cum să fie altfel decât foarte, foarte bună. E o relație normală între mamă și fiică. Eu o apăram (în fața tatălui). Îmi era milă de el. Era clar că în relația dintre ei doi el era vulcanul și ea o floare de la Deva. După a trebuit să ne obișnuim una cu alta. Ne certăm, cred că și azi ne-am certat și pe ea o enervez foarte tare. E singura care spune că sunt insuportabilă. Îmi spune că semăn cu tata”, a completat fiica poetului.

