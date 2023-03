Cum arată acum Flavia Apostol. Fosta prezentatoare TV avea 38 de kilograme în 2013

Flavia Apostol s-a luptat cu anorexia și, în 2013, ajunsese să cântărească doar 38 de kilograme. Viața i-a fost pusă în pericol, dar a reușit să învingă anorexia și să își recapete sănătatea.

Flavia Apostol, fosta prezentatoare de la Money Channel, a trecut prin momente grele în urmă cu câțiva ani din cauza anorexiei. La 24 de ani, aceasta era extrem de slabă. La o înălțime de 1,72 m, ajunsese să cântărească doar 38 de kilograme.

„Abia la 38 de kilograme mi-am dat seama că mi-am închis toate ușile. Refuzam orice ajutor. Mă duceam la sală, alergam, chiar dacă eram foarte slabă. Mulți îmi spuneau că sunt urâtă, oribilă, că arăt îngrozitor”, povestea ea la vremea respectivă.

Cum a ajuns Flavia Apostol să sufere de anorexie

Tânăra a povestit că nu a avut niciodată probleme cu greutatea și era mulțumită de felul în care arăta, dar la un moment dat și-a dorit să aibă un regim alimentar mai sănătos. Pentru că nu îi plăcea carnea a renunțat la ea și a eliminat, de asemenea, alimentele procesate și zahărul.

„Am început să citesc mult despre nutriţie, am aflat ce înseamnă caloriile, cum se numără, am început să citesc etichetele. Iar apoi am început să duc o luptă împotriva caloriilor (…) Gândirea mea s-a schimbat, alegerile mele alimentare s-au schimbat (…) Treptat am slăbit, am ajuns la 47-48 de kilograme, greutate la care am stagnat 3 ani de zile, dar fără să consum dulciuri”, a dezvăluit ea într-un interviu pentru eva.ro.

Flavia Apostol a povestit că dintr-o dată nu a mai putut să mănânce. Ajunsese să consume doar 300 – 400 de calorii la o masă, ceea ce înseamnă foarte puțin pentru o persoană activă. Mai mult, alerga zilnic kilometri întregi și mergea la sală de câteva ori pe săptămână. Într-o lună jumătate a slăbit 10 kilograme. Atunci și-a dat seama de gravitatea situației.

„Eu sunt un om care iubeşte viaţa, ţin foarte mult la ea şi a fost un adevărat şoc pentru mine să trec prin această experienţă. Dar am refuzat ideea de moarte. Am realizat cât de gravă este situaţia, însă eram convinsă că Dumnezeu nu mă va lăsa şi mă va ajuta să-mi revin”, a mai spus ea.

„Au fost 3 luni de calvar şi chin”

După trei luni de chin, Flavia Apostol și-a schimbat dieta și a început să crească în greutate. Aceasta a povestit că nu și-a dorit să apeleze la ajutorul medicilor, ci și-a impus singură să mănânce mai mult. Pofta de mâncare i-a revenit și a crescut treptat consumul de calorii până a ajuns la normal.

„Acum mănânc dimineaţa consistent. Am grijă ca la masa de prânz să consum multe legume pe grătar (vinete, broccoli, conopidă, spanac, mazăre, dovlecei) şi brânzeturi. Apoi mai am o gustare în jur de orele 18:00, după care mănânc cina. Iar între aceste mese, dacă mi-e poftă de ceva mănânc alune sau nuci caju”.

„La mine toată problema a durat 3 luni, dar consider că au fost 3 luni de calvar şi chin”, a mai spus aceasta.

Cum arată acum Flavia Apostol

Flavia Apostol a vorbit pe larg despre experiența dură cu anorexia într-o carte, „Abecedarul unei vieţi noi“. După ce starea ei de sănătate s-a îmbunătățit, fosta prezentatoare TV a avut parte de succes atât pe plan personal, cât și profesional. În 2018 s-a căsătorit și a devenit doamna Stoicescu. De asemenea, a înființat o televiziune online, Woman TV.

Tânăra arată acum complet diferit. A ajuns la o greutate normală, așa cum se poate observa din fotografiile pe care le postează în mediul online. Aceasta le arată deseori urmăritorilor ei că meniul ei este diversificat și conține inclusiv dulciuri și produse de origine animală.

De asemenea, a publicat o serie de fotografii din vacanță, în care apare în costume de baie ce îi pun în evidență formele.

Se pare că tânăra a divorțat, iar acum se bucură de o nouă poveste de dragoste.

„Flavia și soțul ei s-au despărțit cu câteva luni în urmă, dar au făcut-o discret, fără scandal. NU mergea relația lor, aveau viziuni diferite asupra viitorului, de aceea au preferat să se despartă. Nu au fost discuții aprinse la divorț, au preferat să rămână amici”, a transmis o sursă din anturajul vedetei, potrivit wowbiz.ro, în urmă cu aproape trei ani.

Sursă foto: Instagram, Libertatea