Cum a descoperit Carmen Tănase că are o tumoră pe măduvă

Carmen Tănase (61 de ani) a povestit recent cum a trecut peste un mare obstacol din viața ei, o problemă de sănătate care dacă nu ar fi fost tratată în mod corespunzător ar fi lăsat-o cu sechele grave, mai exact cu paralizie.

În urmă cu trei ani, îndrăgitei actrițe i s-a găsit o tumoră în zona măduvei. Artista a avut mereu probleme cu spatele, suferind de scolioză și și-a descoperit tumora după ce a simțit timp de mai multe zile o senzație ciudată de amorțeală a unui picior.

Carmen Tănase a detaliat în cadrul emisiunii “Vorbește lumea”, de la Pro TV, cum a trecut prin această experiență terifiantă. Acum, actrița s-a recuperat complet după acea perioadă.

M-am dus să îmi fac analizele că am avut timp. Eu am de când mă știu probleme cu spatele, am scolioză, dar acum mă deranja ceva la picior. Era o amorțeală pe picior, parcă piciorul ăsta nu era tot al meu. Îl simțeam altfel, diferit, parcă nu era piciorul meu. Uneori îngheța, alteori aveam ace așa în el.