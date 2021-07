Cum a cucerit-o Florin Ristei pe Naomi: „A fost boala mea”

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Florin Ristei a povestit cum a reușit să lase timiditatea la o parte pentru a-i intra în grațiile lui Naomi, dar și despre „anul său 33”, care i-a adus artistului mai multe bucurii atât pe plan profesional, cât și personal.

„Face lecții de română cu mama, care e profesoară de română și franceză. A venit la X Factor (…) și, la un moment dat, în ziua a șasea sau a șaptea de filmări apare o domnișoară, din UK, de culoare și a fost boala mea. Mie întotdeauna mi-a plăcut tot ce e exotic, asiatic, negrese. Apropo, cuvântul mulatru este un cuvânt rasist, provine dintr-un background rasist. A venit la audiții, a cântat o piesă, arăta de revistă, și cum fac eu de obicei că sunt rapid pe Internet, din două click-uri i-am găsit profilul. Am avut norocul, ca jurat, să am fișa completă a participanților, cu numele complet. Pac! like la prima poză. M-am aprins tare atunci, dar nu m-am dus la ea că evident îmi era rușine. De la preselecții s-a întors în Bootcamp”, a explicat cântărețul.

Naomi Hedman este o tânără model, în vârstă de 28 de ani, și mai are încă trei surori. Pasiunea pentru cântat i s-a transmis din familie, unde tatăl este el însuși percuționist. Pe scena de la X Factor, Florin Ristei a prins momentul oportun pentru a cânta alături de ea, iar de acolo și până la o relație nu a fost decât un pas. Cei doi au păstrat legătura, chiar dacă concurenta nu a trecut de etapa de Bootcamp.

„Am început să vorbim puțin câte puțin după ce s-a întors. Când a venit momentul să urce pe scenă, eu eram deja în limbă (…) Am cântat cu ea la audiții, de acolo a plecat. Acolo am câștigat eu treaba. Pe mine dacă mă pui să cânt, sunt în elementul meu, nu am emoții. Am simțit că are voce mișto, dar nu are încă experiența de a cânta singură melodii foarte grele. I-am spus să cântăm o piesă împreună, pentru că are o ureche foarte bună și poate să reproducă după celălalt (…) Am cântat și atunci am simțit un pic de chimie. După asta, am început să vorbim mai serios. Nu am zis nimic până în decembrie, după ce a ieșit de pe TV”, a spus Florin Ristei.

Artistul a anunțat, în premieră, că s-a logodit cu iubita sa.

„Acum se fac șapte luni, o să-și ia și permisul de lungă ședere aici. Am fost întrebat că ce am găsit la ea. Băi, e un om cu care, în primul rând, pot să vorbesc multe lucruri. Îmi place engleza, și la cântat, și la vorbit. E un om mișto, cultura oamenilor de culoare mă omoară. Sunt pe veselie, pe muzică… E totul bine între noi, ne-am logodit după 30 decembrie anul trecut. Au știut doar câțiva apropiați, frate-miu nici nu cred că știe. Anul meu 33 a fost un număr chiar biblic. Multe s-au întâmplat la vârsta asta, am venit în juriul de la X Factor, mi-am găsit consoarta după mult timp în care îmi pierdusem dorința de a mai căuta”, a mai continuat Florin Ristei în cadrul podcastului.

