Andrei și Andreea Aradits formează un cuplu de 18 ani. S-au cunoscut pe platourile de filmare și împreună au un fiu, Eric (14 ani).

Unul dintre secretele familiei Aradits este … yoga, după cum dezvăluie aceștia. Andreea s-a apucat de yoga și, de patru ani, chiar predă.

Cum a cerut-o Andrei Aradits pe soția lui în căsătorie?

Invitați în platoul emisiunii Vorbește Lumea, cuplul a dezvăluit cum au decurs cererea în căsătorie și nunta lor.

VEZI GALERIA FOTO ( 7 )

„N-a fost așa cerut, a fost așa … Era ceva de genul marți și aveam niște prieteni care se căsătoreau, dar nu mai știu cine. Era un tămbălău. Cu invitații, cu masa, cu cuscrii. Și discuția a fost: «Ce tare ar fi să ne căsătorim așa, hai, HAI»”, a spus actorul.

„Două săptămâni a durat [pentru] că nu am găsit loc”, a completat Andreea. „Am fost întâi la ortodocși. Ortodocșii nu primesc.

Eu sunt catolic, soția ortodoxă, și nu primesc, trebuia să mă botez. La catolici primesc și mixte.” La ceremonie, potrivit Andreei, au avut foarte puțini invitați, în jur de 20.

Cum s-au cunoscut?

„Ne-am cunoscut pe platourile de filmare ale serialului În familie!. Ea lucra la producție.

Însă nu aveam curajul să fac primul pas, deși îmi făceam des de lucru prin biroul unde lucra ea.

Până într-o seară, când mă trezesc cu un mesaj de la ea pe telefonul mobil care suna cam așa:

„Do you believe in love at first sight or should I walk by again?” (n.r. Crezi în dragoste la prima vedere sau trebuie să mai trec pe lângă tine încă o dată)

Am zis: «Mm, hai să mă duc. Ceva-ceva tot o ieși în seara asta»”, mărturisea actorul în urmă cu ceva timp într-un interviu pentru Femeia.ro.

„Am invitat-o pe fata asta la mine acasă să-i arăt ce muzică pe calculator compusesem.

Mi-a mărturisit după ani că bănuia că-i un pretext … nu era. Chiar a ascultat aiurelile mele muzicale”, a mai povestit actorul.

Foto: Facebook

Citește și:

Rihanna are un nou iubit. Sunt prieteni de mai bine de 7 ani. Cine este brăbatul?

Ce frumoasă este fiica lui Augustin Viziru, Maria: „Îți seamănă leit!”

Alexis Sharkey, influencer din SUA, găsită fără suflare pe marginea unei șosele din Texas

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro