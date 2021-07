În toamna anului 2020, Cristina Ich (34 de ani) și-a cumpărat un apartament în București. În prezent, modelul încă pune la punct ultimele detalii din locuință. Pe Instagram, Cristina a postat recent câteva noi filmulețe din apartament.

Cum arată apartamentul Cristinei Ich. „Este absolut superb. Și priveliștea și tot”

„Nu vreți să știți, fetelor, ce satisfacție am. Am apartamentul așa cum mi l-am dorit. Am venit acum de la notar. Deci sunt așa emoționată. E așa o satisfacție să ai ceva din munca ta. Ceva așa cum ți-ai dorit tu. Mi se pare că e ceva unic. E o satisfacție foarte mare.

Abia aștept să vă arăt cum mi-l fac și cum îl mobilez. O să îl fac bombă. Îi ziceam și mamei, toată viața nu ai parte de nimic, apoi îți iei tu mașina, casa… din banii tăi, din ce ai făcut tu cu mâna ta. Până la 33 de ani mă simt foarte bine. Pot să spun că sunt liniștită”, mărturisea Cristina în septembrie 2020.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 13)

„Da, vor sta și părinții mei [aici] când se vor decide clar să vină [în București], dar apartamentul va fi al meu. Este absolut superb. Și priveliștea și tot. Chiar îmi place super mult”, mai spunea în august 2020. Atunci, apartamentul era încă în construcție.

„În cam o săptămână, două îmi vin și ușile. Sunt în același stil cu pereții, cu mânerele aurii mate, sunt superbe. Superbe! Mai durează puțin”, a mai dezvăluit modelul de curând. Imagini din apartament găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

Citește și:

Cristina Ich, superbă în bikini. Alex Pițurcă nu a fost de acord să publice această imagine

Cristina Ich, dezvăluire emoționantă despre viața și mama ei: „Foarte puțină lume știe lucrul ăsta”

Cristina Ich și Alina Ceușan, sărut pasional. Cum au fost fotografiate

Din anul 2018, Cristina formează un cuplu cu Alex Pițurcă (37 de ani). Perechea are împreună un fiu, Noah Alexandru, în vârstă de 1 an. Nașii micuțului Noah sunt designerul Ana Radu și soțul ei, Alex Gavriluț.

În februarie 2021, despre relația ei cu Alexandru, Cristina spunea: „M-am îndrăgostit. Eu sunt Săgetător. Mă pot îndrăgosti și de 200 de ori pe zi. Dar când l-am întâlnit pe Alex și el pe mine, a fost: «Acum ori niciodată». Nu ne-am făcut vreun plan. Nici nu știam că o să vină în viața noastră un copil.

După trei luni, i-am spus: «Sunt însărcinată». Și el a zis: «Ce bine!». El cred că era pregătit. Eu cred că-și dorea. (…) Noi suntem dezechilibrați amândoi. Nu suntem un cuplu echilibrat și un exemplu. Dar este un băiat foarte mișto și noi semănăm foarte mult, am mai spus asta și pe Instagram, la caracter”.

Cum s-au cunoscut Alexandru Pițurcă și Cristina Ich

„Ne-a făcut cunoștință un prieten bun de-al meu, Cătălin. M-am îndrăgostit pe loc de el. A fost oribil. Și mama a observat, eram schimbată. A fost dragoste la prima vedere. Și copilul tot așa l-am făcut, dintr-o dragoste nebunească. După 3 luni l-am anunțat pe Whats App că sunt însărcinată.

L-a bușit râsul. M-a enervat enorm reacția lui. E haos între noi. Ne certăm din orice. El e Scorpion din ăla, al dracului, uită foarte greu. Mi-a plăcut că era frumos, înalt. Eu vreau să cred că am ales bine”, a declarat Cristina Ich în podcastul Acasă la Măruță.

Foto: Instagram