Cu ce se ocupă și cum arată acum fiul Silviei Dumitrescu: „El e mai tot timpul plecat”

Silvia Dumitrescu este o mamă tare mândră de fiul ei. Artista a povestit cu ce se ocupă fiul său, Iulian, dar și faptul că nu au putut petrece sărbătorile de Crăciun împreună.

Silvia Dumitrescu este una dintre marile artiste ale Generației de Aur. Aceasta a avut o grămadă de fani de-a lungul carierei, iar cei care au urmărit-o pas cu pas știu că aceasta are un băiat. Acum, Iulian este un bărbat în toată regula, iar mama sa are numai cuvinte de laudă la adresa lui.

Cum arată fiul Silviei Dumitrescu

Fiul Silviei Dumitrescu a moștenit pasiunea pentru muzică de la mama sa. Invitată la emisiunea Vorbește Lumea, de la Pro Tv, artista a mărturisit că Iulian i-a călcat pe urme. Tânărul, în vârstă de 29 de ani este mai tot timpul plecat și asta deoarece are concerte în toată lumea.

„El e mai tot timpul plecat din țară și eu mă bucur, sunt fericită pentru el. Nu sunt genul de mamă care să îl țin lângă mine doar de dragul de a sta aici. El concertează, cântă muzică clasică, are contracte, câștigă foarte bine. Și, de fapt, ceea ce îi place mai mult este să cânte așa că asta face. E foarte fericit și noi la fel. Bucuria noastră e că face ceea ce îi place mai mult”, a spus Silvia Dumitrescu la Vorbește Lumea.

Cu ce se ocupă fiul Silviei Dumitrescu

Iulian Ochescu este fiul Silviei Dumitrescu și al cunoscutului rocker Florin Ochescu, care a făcut istorie cu trupe legendare ca Sfinx, Iris sau Holograf. Spre deosebire de părinții săi celebrii, tânărul a ales să se dedice muzicii clasice, urmând Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu” şi Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. Tânărul, în vârstă de 29 de ani, este pianist şi susţine spectacole atât în ţară, cât şi în străinătate.

Cum a petrecut Silvia Dumitrescu sărbătorile

Artista a mai mărturisit și faptul că sărbătorile preferă să le petreacă alături de cei dragi și de prietenii apropiați.

„Crăciunul a fost foarte frumos, ca în fiecare an. Noi facem Crăciunul la Dana Bartzer și Dan Creimerman și suntem rude pentru că ei l-au botezat pe fiul nostru, Iulian. Din păcate, fiul nostru, Iulian, e în Vitnam. Deci, nu am putut să fim chiar împreună toți. A fost și fratele și cumnata mea. Fiul meu nu a putut să fie cu noi, dar am vorbit pe WhatsApp. I-am arătat toate bunătățurile, sarmale, chestii. El acolo mănâncă cu totul altceva. Bineințeles că și-ar fi dorit să fie, dar vine în Februarie, de ziua lui Florin, când va fi și un concert pe care îl va orgniza Florin cu trupa lui. Poate mă invită și pe mine și o să petrecem acolo”, a mai spus Silvia Dumitrescu.

Silvia Dumitrescu: „Mă interesează mai mult cadourile spirituale”

Deși spune că a fost foarte cuminte, artista a mărturisit că în momentul de față cadourile spirituale sunt mult mai importante pentru ea, dar și că a devenit o persoană tare emotivă.

„Am fost foarte cuminte, dar eu anul acesta am mers mai mult pe cadourile spirituale, sunt din ce în ce mai emoționată. Mă apucă plânsul repede când iau o îmbrățișare, când cineva mă iubește și îmi spune. Cadourile mele sunt de ordinul sufletesc și sunt cele mai importante, mai ales în momentele aceste, când am trecut prin atâtea lucruri și războiul ne bate la ușă, apreciem fiecare clipă cu cei dragi, cu familia și cu cei pe care îi iubim. Acestea sunt cele mai importante”, a mărturisit artista.

Cum a fost 2022 pentru Silvia Dumitrescu

În prezent artista este profesoară la Colegiul de Muzică George Enescu și spune că acest lucru o împlinește foarte mult.

„Anul acesta am pus foarte mult accent pe ceea ce fac eu la școală. Mă și obosește, dar îmi și place. Vreau ca din mâinile mele să iasă niște copii cu educație muzicală aleasă, cu gusturi frumoase pentru muzică, cu dragoste pentru muzică, cu un repertoriu foarte important și serios. Eu vreau să îi fac să le placă cum îmi place mie și acum. Școala a fost pe primul plan și asta mă ține ocupată. Cumva îmi face mare plăcere să dau și eu la rândul meu ceea ce am primit. Pe de altă parte, mai am și concerte. În ultima vreme am avut mai mult concerte de blues, de jazz”, a mai spus artista.

Sursa Foto: Facebook