Cristina Spătar a ajuns pe mâna medicilor. Ce s-a întâmplat cu artista

Cristina își dorește să scape de surplusul de grăsime și celulită.

„Îmi doresc de foarte mult timp să elimin câte ceva, apropo de plusul ăsta pe care îl punem odată cu vârsta şi mai ales după naştere. Am plusuri, am aripioare, am şolduri. Eu vreau să fiu mică în talie, sunt grăsuţă. E şi un pic mai multă celulită. După naştere am un plus aici de te doare capul, nişte burtică”, a afirmat cântăreața în cadrul unei emisiuni televizate, potrivit Cancan.

Se pare, însă, că cei doi copii ai Cristinei Spătar nu au fost deloc încântați de decizia ei.

”Băieţelul meu zice: „mami, dar de ce pleci la spital? Ce-ţi faci la burtă? Dar de ce trebuie? Că nu eşti grasă! Eşti o egoistă, vrei mereu să fii frumoasă şi la noi nu te gândeşti, dacă nu te mai trezeşti?”. A zis că sunt o wegoistă și o lașă”, a povestit ea.

„Mă gândesc și la mine că prea m-am pus pe locul doi. Am emoții. Am mai făcut o intervenție și am avut mari dureri de cap. Sper să mă mai trezesc și să fie bine”, a precizat artista.

Regina muzicii R&B, cum a fost supranumită Cristina, nu este la prima operație de acest gen. Îndrăgita artistă şi-a corectat ridurile de expresie cu acid hialuronic, are rinoplastie, liposucţie abdominală, implanturi mamare, și-a ridicat posteriorul și multe altele. Pentru toate aceste operații, ea a scos din buzunar suma de 40.000 de euro.

