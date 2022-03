Cristi Brancu (49 de ani) a găzduit emisiunea „Exclusiv VIP” de la Prima TV de acasă, după ce a contractat virusul SARS-CoV-2. Deși are COVID-19, prezentatorul TV se simte suficient de bine încât să-și continue activitatea din propria locuință.

Cristi Brancu are COVID-19. „A ajuns și la mine”

„Domnilor, bine v-am găsit. Nu vă uitați ciudat la mine, sunt în direct de acasă. M-am gândit foarte bine ce este de făcut astăzi și cel mai bine e să ne privim în ochi și să spunem că, oricât am încercat să mă feresc, să iau toate medicamentele posibile și imposibile, totul să fie așezat, să fie bine, doamnelor și domnilor, COVID-ul a ajuns și la mine”, a explicat prezentatorul TV.

„Cum s-a întâmplat? Cum este? Putem să povestim, pentru că și eu mă întreb cum am ajuns aici. În orice caz, sunt acasă. Astăzi facem emisiunea așa pentru că am primit rezultatul testului PCR foarte de curând, acum o oră. Nu puteam să pun în pericol sănătatea invitaților, prin urmare astăzi o să facem o emisiune tare”, a continuat.

„Din 2014 am un fel de răceală ciudată. Am o rețetă specială, am medicamente pe care le iau de fiecare dată. Nimic nu prevestea astăzi o altfel de răceală. Numai că, aseară, Oana mi-a zis să fac un test, iar astăzi am vrut să confirm. (…) În afara acestei tuse foarte frumoase, sunt foarte ok”, a mai declarat Cristi Brancu.

De acasă, prezentatorul i-a intervievat pe Carmen Tănase, Kamara și Adina Popovici. Din 2008, Cristi Brancu este căsătorit cu prezentatoarea TV Oana Turcu. Cuplul are împreună un fiu, Tudor, în vârstă de 10 ani.

Foto: Facebook