Costin Mărculescu și Cristina Țopescu, două morți trase la indigo…

Atât scenariul morții lui Costin Mărculescu, cât și cel al Cristinei Țopescu, pe lângă faptul că par desprinse din filme de groază, sunt trase la indigo ca și cum regizorul, – destinul, ar fi fost același.

Ca și în cazul Cristinei Țopescu, tot vecinii au fost cei care s-au alertat în privința lui Costin Mărculescu, nu familia, nu prietenii, în momentul în care acesta nu a mai fost văzut cu câinele la plimbare. Amândoi iubeau animalele și aveau în grijă patrupezi. În plus, niciunul dintre ei, deși în mod normal activi pe rețelele de socializare, nu mai dăduseră niciun semn în mediul online. Ceea ce a făcut diferența a fost întocmai câinele lui Costin Mărculescu, pe nume Max. Animăluțul a lătrat în continuu și astfel actorul a fost descoperit la trei zile după deces și nu la trei săptămâni, ca în cazul regretatei jurnaliste.

Povestea de viață a celor doi este, se pare, construită pe același schelet. O perioadă de glorie, o perioadă în care străluceau în lumina reflectoarelor, Costin ca actor, la teatru și la circ, având companie de fotomodele, iar Cristina ca jurnalist, prezentator de televiziune și moderator. Apoi, luminile s-au stins și a urmat o perioadă de agonie, o perioadă în care problemele financiare deveniseră acaparante și imposibil de rezolvat, o perioadă în care nu mai reprezentau același interes din punct de vedere profesional ca altădată, aspect care, pe amândoi, i-a trimis în depresie.

În plus, amândoi erau născuți în zodia Rac, deși la o distanță de 7 ani, doi sensibili incurabili, dar fără noroc în dragoste. Chiar dacă Costin Mărculescu a fost însurat și a devenit tată, aspecte pe care Cristina nu le-a punctat, acestea nu i-au adus actorului nicio mare bucurie. Mariajul său de un an de zile a fost unul de fațadă, cu o tânără care era „amantă de meserie”, iar femeia care l-a făcut tată l-a privat de acest drept timp de cinci ani, abia în 2015 Costin aflând că are un copil.

Citește și – Cine este fosta soție a lui Costin Mărculescu și de ce au divorțat cei doi

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro