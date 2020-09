Cornel Ilie divorțează de soția sa

Cornel Ilie, membrul trupei Vunk a decis să se despartă de soția lui, Eliza. Anunțul a fost făcut chiar de artist printr-un mesaj rețelele de socializare.

„Din “Poveste” a rămas “O veste”: De-a lungul timpului, oamenii au făcut ca termenul “divorț” să capete un aer distructiv, fatalist, așa că o să formulez altfel: eu și cu Eliza nu mai suntem un cuplu. Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață. Am devenit mai puternici și mai curajoși, unul prin celălalt.

Vom continua să ne creștem copiii cu aceeași dragoste și grijă, arătându-le toate frumusețile vieții, bunătatea față de ceilalți și învățându-i curajul de a face alegerile importante, la timpul lor. Ne vom ajuta mereu, rămânem aceiași prieteni buni, dar și aceleași persoane discrete cu viața lor personală. Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect. Vă mulțumim că înțelegeți această alegere. Există dragoste după iubire. Fotografia este făcută azi, puțin mai devreme”, este mesajul postat de Cornel Ilie pe pagina sa de Instagram.

Cornel Ilie și Eliza s-au căsătorit în 2015 și au împreună doi copii.

Sursa foto – Instagram

