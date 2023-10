Corina Caragea, experiență culinară de neuitat la „Împinge tava”, în Singapore. „Nu mă așteptam!” Nota de plată a fost cireașa de pe tort

Corina Caragea (40 de ani) se află în perioada aceasta în vacanță, în Asia, și tocmai a trecut printr-o experiență culinară de neuitat.

Prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV este foarte activă pe rețelele de socializare și își ține fanii la curent cu activitățile sale. Iar când vine perioada vacanțelor, vedeta le arată tuturor locurile în care ajunge și cultura locală.

„Nici nu zici că sunt adevărate legumele”

De data aceasta, destinația ei a fost Singapore, cea mai mică țară din Asia de Sud-Est. Corina Caragea a zis să încerce ceva inedit și a ales, pentru masa de prânz, să meargă la un restaurant cu autoservire, tip “Împinge tava”.

Spre deosebire de cum este la noi, în Asia, în astfel de localuri, fiecare își alege ingredientele dorite, iar apoi un bucătar le gătește pe loc. Corina Caragea și-a ales din multitudinea de ingrediente legume proaspete, multe ciuperci, verdețuri și noodles.

„Vii aici, îți iei un castron și îl umpli cu ce vrei tu”

Preparatul final a fost un fel de supă ramen, foarte, foarte picantă. Deși prezentatoare este o fană a mâncărurilor picante, preparatul gătit în restaurantul ales a fost un pic cam prea mult pentru ea. Dar gustul mâncării a fost de nota 10.

Vedeta de la Por TV a povestit pe contul ei de TikTok întreaga experiență.

“În orașul acesta, cu atât de mulți oameni bogați, eu am ales să mănânc la ‘Împinge tava’. Wow! Dar cum arată vitrina aceasta… ireal! Nici nu zici că sunt adevărate legumele acestea. Sunt perfecte, uitați ce culori au! Au și pește, au și noodles de toate formele, de toate culorile. Care este faza? Vii aici, îți iei un castron și îl umpli cu ce vrei tu.

Eu, de data asta, am ales numai legume, multe ciuperci, că îmi plac. Și nu mă întrebați ce am mai pus, că habar nu am cum se numesc, am pus la nimereală… Și am așteptat ca doamna din față să-mi gătească mâncarea. A ieșit asta… Este o ciorbă.

Nu mă așteptam, mă gândeam că o să vină orez cu legume pe plită, în fine. Într-un lighean… Este imens castronul, de aici cred că mâncăm cinci. Ia fiți atenți, mie îmi place să mănânc picant. Aici erau vreo patru trepte. Ultima era ghost spicy.

Eu am ales-o pe prima, mild spicey, ca să fie clar! Mănânci și plângi. La propriu și la figurat. Deci, nu! Mă ustură toate cele. Dar a fost super bun. Nu mă întrebați cum a fost desertul, pentru că habar nu am. Am comandat un desert foarte popular în Asia de sud-est, ceva cu lapte de cocos și multă gheață și jeleu.” – a povestit Corina Caragea pe pagina sa de TikTok.

La sfârșit, a venit și nota de plată. Pentru tot ce a consumat, vedeta de la Pro TV a avut e plătit aproape 18 euro, adică undeva la 90 de lei.

Foto – capturi TikTok