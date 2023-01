Cât a plătit Corina Caragea pentru o masă cu două feluri de mâncare și desert în Bali. „Nu merg niciodată la all-inclusive”

Corina Caragea, prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV, s-a întors de curând dintr-o vacanță de 10 zile în Bali. Bruneta a povestit experiențele sale și a mărturisit că s-a simțit acolo „ca în rai”.

Vedeta de la Pro TV a dezvăluit și câteva secrete pe care ea le are pentru vacanțele sale și a spus și cât cheltuia în vacanța din Bali.

Corina Caragea, vacanță de vis în Bali

Invitată în emisiunea „La Măruță”, Corina Caragea a rememorat momentele unei vacanțe de vis în Asia. Prezentatoarea mărturisește că este atrasă de tot ceea ce înseamnă cultura asiatică, dar și gastronomia. Drumul ei a început din Istanbul, acolo unde a petrecut trecerea în noul an, iar mai apoi a bifat trei locații din Bali.

„A durat 10 zile vacanța. Am făcut revelionul la Istanbul, apoi am plecat în destinația mea preferată. Vacanța a fost împărțită în trei. Am mers în Ubut, în Jimbaran și Sadia”, a povestit Corina Caragea.

Vedeta PRO TV spune că atunci când pleacă într-o vacanță, îi place să se relaxeze, dar si sa descopere. Niciodată nu își ia cazare la all inclusive pentru că preferă să mănânce micul dejun la hotel, iar apoi celelalte mese să le ia la diverse restaurante, pentru a descoperi mâncarea locală.

Prezentatoarea a dezvăluit și cât costa o masă la un restaurant din Bali. „La o masă unde am avut două feluri de mâncare, desert și fructe, nici nu am apucat să mâncăm tot, am plătit cam 60 de euro” – a adăugat Corina în emisiunea de la PRO TV.

„Am mâncat de pe stradă în Thailanda”

„Bali e genul de destinație pentru cei care vor să se relaxeze, dar vor și să descopere locuri. Îmi organizez vacanțele singură, nu apelez la agenții, doar rar pentru destinații de care nu știu mare lucru”, a spus prezentatoarea de la PRO TV.

Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a vorbit și despre alte vacanțe. Ea spus că a încercat mai multe preparate din bucătăria thailandeză și nu s-a sfiit să mănânce de la localnicii care vindeau preparatele pe marginea străzii.

„Am mâncat de pe stradă in Thailanda, știu că e riscant, partea bună e că le face în fața ta, e clar că sunt proaspete. Mănânc mai mult în vacanțe, îmi place mâncarea asiatică”, a spus Corina Caragea.

