Constantin Popovici, românul care face cele mai spectaculoase sărituri în apă de la mare înălțime

Pentru cei care nu te cunosc: cine este Constantin Popovici?

Pentru cei care nu mă cunosc, sunt o persoană foarte sociabilă și plină de viață, mereu cu zâmbetul pe buze.

De ce ai ales săriturile în apă, și nu alt sport?

Am început să fac înot la vârsta de 6 ani. Am fost recrutat din clasa întâi. Din când în când, antrenorul de înot ne ducea la bazinul de sărituri, să ne jucăm după antrenament, și acolo m-a descoperit primul meu antrenor de sărituri în apă. Timp de 6 luni am practicat ambele sporturi, dar săriturile în apă mi-au plăcut mai mult și am rămas să mă „joc“ în continuare pe platforme.

Ce ai simțit când ai primit prima notă de 10 din cariera de high diver?

Prima mea notă de 10 a fost o surpriză plăcută. A fost un concurs puternic, însă m-am simțit pregătit și concentrat. Am știut că am făcut o săritură bună, dar nu m-am așteptat să fie chiar atât de bună.

Care este săritura pe care ai vrea să o execuți, dar încă nu ai reușit?

Săritura despre care toată lumea zice că este imposibilă și pe care eu cred că o voi reuși într-o zi, este 5 salturi înapoi cu 2 șuruburi în poziția echer.

Cum ai ajuns să concurezi la Red Bull Cliff Diving?

Anul trecut, după ce am revenit după o accidentare gravă, mi-am propus să încerc acest sport – high diving. Am acceptat să lucrez în Italia la un spectacol acvatic, deoarece acolo aveam la dispoziție oricând voiam platforma de 21 de metri și puteam să mă antrenez. Î n timpul acesta, organizatorii unei alte competiții de high diving din Italia m-au observat și mi-au propus să concurez. Tot ei mi-au spus că Red Bull permite unor săritori buni să se antreneze, în afara competiției, de pe platforma de concurs, iar eu asta și urmăream, să sar cât se poate de mult de la înălțimi mari, astfel încât să fiu cât mai bun. Am plecat la Copenhaga și, în timp ce mă antrenam, organizatorii mi-au spus că au un loc liber în concurs și m-au întrebat dacă vreau să particip. Am acceptat imediat, chiar dacă nu aveam asta în plan, și m-am clasat pe locul 7. {i uite că acum sunt unul dintre cei 10 diveri permanenți și am obținut deja un loc doi și o victorie în primele două etape.

În general, sportivii au porecle. Tu ai vreuna?

În familia cliff diving colegii îmi spun Costa the Machine, deoarece eu fac cele mai multe sărituri în antrenamente și rezist cu brio la orice situație. Î n mod normal, la un antrenament, un sportiv face între una și trei sărituri, pentru că ele sunt foarte solicitante pentru corp. Eu fac și câte opt. (râde)

Ce alte pasiuni mai ai în afară de săriturile în apă?

Îmi plac foarte mult sporturile de iarnă, în special snowboardingul, care sper să devină mai mult decât o pasiune. O altă mare pasiune este cea pentru bărci. Îmi doresc ca într-o zi să am bărcuța mea și să o scot vara pe mare.

Din nefericire, te-ai accidentat în timpul antrenamentelor de la etapa Red Bull Cliff Diving din Polignano a Mare.

Da, am avut un accident după antrenamentul din Polignano a Mare. A fost ceva banal – din cauza valurilor foarte mari, m-am dezechilibrat pe pontonul flotant montat la ieșirea din mare și am căzut de la o înălțime de 30 cm și am lovit un bolovan. Am suferit patru fracturi la piciorul stâng. După concurs am plecat imediat în România, aici am consultat medici de specialitate. Vom face tot posibilul să revin cât mai repede. Sper să pot participa la Campionatul Mondial din Coreea de Sud, care are loc în a doua jumătate a lunii iulie.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Constantin Popovici.

Sursă foto: PR

