Cleopatra Stratan și Edward Sanda, despre povestea lor de dragoste: „În februarie am decis să fim împreună”

Sunt frumoși, talentați, cu pasiuni comune. Împărtășesc iubirea pentru celălalt și cea pentru muzică. Edward Sanda (22 de ani) și Cleopatra Stratan (17 ani) formează cel mai nou cuplu din showbiz și trăiesc cea mai frumoasă poveste de dragoste, momentan la distanță.

Prima dată s-au văzut pe 1 iunie 2014 la Caracal, la un concert, unde „eu am cântat în deschiderea concertului ei. Dar nu am știut decât când am ajuns acolo. Am și făcut o poză împreună atunci”, povestește Edward.

Cei doi artiști s-au revăzut în 2018, atunci când „eu pregăteam piesa ”Te las cu inima” și am mers la studio să înregistrez. Am crezut că și el e în vizită, nu că lucrează acolo. Atunci am mai stat puțin de vorbă. La finalul lui 2018 am și colaborat pentru melodia ”Cozonac” și ne-am văzut mai des când ne aflam în promovare cu ea și am fost invitați la mai multe televiziuni”, adaugă Cleopatra.

Cei doi artiști au devenit un cuplu și și-au dat seama că sunt perfecți unul pentru celălalt, după cum spun chiar ei, în februarie, acest an.

„Ne-am revăzut mai mult la începutul acestui an și din februarie am decis să fim împreună. Însă până acum nu am petrecut așa mult timp împreună, pentru că a început starea de urgență, iar Cleopatra a rămas la Chișinău și nu a mai putut veni”, declară artistul.

Așteptarea va lua sfârșit în această săptămână, când, potrivit noilor reglementări, Edward poate călători în Republica Moldova. Ei se pregătesc să lanseze o piesă împreună și se vor întâlni pentru filmarea videoclipului, iar artistul se bucură inclusiv că își va putea sărbători ziua de naștere alături de iubita sa.

„Abia aștept să ne vedem săptămâna aceasta și să împlinesc 23 de ani alături de Cleopatra. Avem mai multe proiecte împreună, pe lângă această piesă, și vă vom povesti despre ele pe măsură ce le vom realiza”, spune Edward.

