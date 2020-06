Cleopatra Stratan și Edward Sanda, cel mai nou cuplu din showbiz

Cântărețul a fost cel care a făcut primele declarații, mărturisind că la început au fost buni prieteni, însă cu timpul relația lor s-a transformat în ceva mai mult.

„Da, suntem împreună! Atunci când au apărut speculațiile că noi eram împreună, nu eram. Colaboram strict muzical, ne vedeam la studio, am lansat o piesă împreună și după ce a bubuit toată chestia aia, am continuat să vorbim. Oricum vorbeam foarte mult și foarte des și cumva ne-am apropiat inevitabil. Am simțit că avem foarte multe în comun, avem o conexiune foarte frumoasă împreună și suntem chiar la fel în tot”, a afirmat Edward Sanda, potrivit Cancan.

„Tot ceea ce am căutat eu vreodată văd acum în ea. E chiar ce căutam eu”, a mai spus artistul la Antena Stars.

Cei doi sunt obligați acum să trăiască la distanță unul de celălalt, întrucât Cleopatra se află la Chișinău, unde este stare de urgență, iar Edward este în București.

„Suntem fericiți, dar acum e o mică problemă pentru că eu nu pot intra în Chișinău până pe data de 30 iunie, fiind stare de urgență”, a precizat el.

