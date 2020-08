Cleopatra Stratan, despre Edward Sanda: ”Noi chiar suntem făcuți unul pentru celălalt”

Invitată în emisiunea „Un Show de doi galbeni”, Cleopatra a vorbit deschis despre relația ei cu Edward.

„Ne-am dat seama, cu timpul, că noi chiar suntem făcuți unul pentru altul”, a afirmat cântăreața, citată de SpyNews.

„Nu m-aș fi gândit niciodată că bărbatul vieții mele și omul cu care eu o să îmi petrec viața până la sfârșit, este omul acela pe care eu l-am întâlnit și cu care am împărțit scena, acum șase ani. Asta e incredibil! Eu am rămas șocată când am realizat lucrul ăsta. (…)Noi am avut foarte multe lucruri în comun și foarte multe legături”, a mai spus fiica lui Pavel Stratan.

VEZI GALERIA FOTO ( 7 )

Ea a precizat că vede în părinții săi modelul relației perfecte, pe care și ea și-o dorește cu Edward Sanda.

„Eu n-am avut nicio relație până acum și am zis că dacă totuși o să am un bărbat în viața mea, vreau să fie primul și ultimul pe care eu o să îl iubesc, până în ultima secundă”, a subliniat tânăra.

Cleopatra a dezvăluit și cum a reușit să o cucerească artistul român.

„Prima dată ce m-a cucerit la el, ce m-a atras foarte mult și m-a făcut să mă îndrăgostesc este felul în care se uita la mine. Era extraordinar, mă simțeam plină de viață, m-am simțit artistă. Mă face să cresc, să strălucesc, să vreau să cânt să compun, mă inspiră. E genul de bărbat, de iubit, pe care eu întotdeauna mi l-am dorit alături de mine”, a explicat cântăreața.

Tot în timpul emisiunii, Cleopatra Stratan a mărturisit că se așteaptă ca o cerere în căsătorie de la iubitul ei.

„Prefer să nu mă aștept. Eu mă aștept cumva, pentru că știu de lucrul ăsta, dar nu vreau să mă gândesc cum, unde. Vreau să fie totul surpriză”, a precizat ea.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Cleopatra Stratan și Edward Sanda.

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro