Claudiu Molnar, dezvăluiri despre singurul semn care a anunțat diagnosticul crunt al Ancăi Molnar. „Nu a avut niciun simptom! Era o chestie care îi trecea…”

Claudiu Molnar și-a deschis sufletul în podcastul „În Oglindă”, moderat de Mihai Ghiță, și a vorbit despre ultimele săptămâni din viața regretatei sale soții, Anca Molnar, dar și despre cum a aflat că are tumoarea pe creier care i-a adus sfârșitul.

Care au fost primele semne ale bolii Ancăi Molnar

Anca Molnar, cunoscută ca make-up artista vedetelor, s-a stins din viață pe 11 iunie 2024, la vârsta de 35 de ani, după ce a pierdut lupta cu cancerul. Tânăra a avut o tumoare pe creier. Ea a lăsat în urma sa un gol imens în inimile celor care au cunoscut-o și multă durere în sufletele soțului, Claudiu și al fiului său, Patrick, în vârstă de 13 ani.

Claudiu Molnar i-a povestit lui Mihai Ghiță care au primele semnale ale bolii soției sale și cât de repede au avansat problemele ei de sănătate. Claudiu spune că Anca nu a avut simptome alarmante, ci doar o durere de cap care a persistat timp de câteva zile.

„Asta e foarte ciudat pentru că ea nu a avut niciun simptom, decât cu vreo două săptămâni și ceva înainte de operație. A început cumva treptat, a venit acasă într-o zi și zicea că o doare un pic capul. A luat pastile, ea de obicei nu prea lua pastile imediat. Vreo 4-5 zile tot o ținea mocnit capul, dar dacă lua pastile, îi trecea. Deci era o chestie care îi trecea. După vreo 5 zile, nici noaptea nu mai putea să doarmă cum trebuie, se tot foia în pat. Chiar dacă lua pastile, o deranja. Era o durere mocnită de cap” – a dezvăluit soțul Ancăi Molnar.

Claudiu Molnar: „Mi-au zis că nu asta ar fi problema, că e tumoarea mare, ci unde este amplasată!”

Pentru că starea sa nu se îmbunătățea, Anca a mers la spital pentru a consulta un medic neurolog. Acesta i-a prescris un tratament, dar durerea nu dădea semne să dispară. Așa că i-a fost recomandat să facă un RMN și analize amănunțite. Iar rezultatul a fost crunt – tumoare pe creier. Claudiu Molnar a povestit că el a aflat primul de verdictul medicilor.

„Când am venit cu CD-ul, am oprit în fața clinicii și Anca mi-a zis: „Până intru eu aici, nu te duci tu să iei o lubeniță?’. Îi era poftă. M-am dus să iau lubeniță și între timp mi-a scris o colegă din salon de la Anca, dacă pot să-i las numărul meu că vrea doamna doctor să vorbească doar cu mine. Când mi-a dat mesajul ăsta, m-a luat… nu pot să descriu, m-a luat așa un val de căldură. Deja știam că ceva nu-i bine. Adică e ceva grav dacă vrea neapărat cu mine să vorbească și fără să știe Anca. Clar e ceva grav. Nici nu știu cum am ajuns la clinică. Am intrat, Anca era într-o rezervă unde mai fac perfuzii și tot felul de chestii.

Știu că era întinsă pe un pat, așa, ghemuită, cu perfuzii în mână, îi făcea perfuzii de durere și nici cu alea nu prea… (n.r.: nu îi trecea durerea). Și la un moment dat a venit doamna doctor, ea deja începuse să trimită la profesori doctori pe care îi cunoștea să vadă și părerile lor. Am mers la ea în cabinet și am început să plângem amândoi. Și… mi-a dat vestea și mi-a zis că e destul de grav, cumva, pentru că are o tumoare destul de mare, dar nu asta ar fi problema, că e tumoarea mare, ci unde este amplasată” – a mai mărturisit bărbatul.

