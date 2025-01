Cântăreața și actrița Marianne Faithfull a murit. Fosta iubită a lui Mick Jagger avea 78 de ani

Cântăreața și actrița Marianne Faithfull a murit la vârsta de 78 de ani. Tristul anunț a fost făcut de reprezentanții companiei muzicale care o promovau.

Mick Jagger, afectat de moartea fostei sale iubite, Marianne Faithfull

Marianne Faithfull s-a stins în locuința ei din Londra. Un purtător de cuvânt al companiei sale de promovare muzicală Republic Media a declarat: „Cu profundă tristețe anunțăm moartea cântăreței, compozitoarei și actriței Marianne Faithfull. Marianne a murit liniștit astăzi la Londra, în compania familiei ei iubitoare. Ne va fi foarte dor de ea!”

Marianne Faithfull a fost cunoscută mai ales pentru hitul ei din 1964, „As Tears Go By”, scris de Sir Mick Jagger, cu care a avut o relație bine mediatizată, și colegul său de la Rolling Stones, Keith Richards.

De asemenea, a jucat în filme precum „The Girl On A Motorcycle” și „Irina Palm” din 2007, pentru care a fost nominalizată la Premiul pentru Filmul European pentru cea mai bună actriță.

În ultimii ani, ea a fost vocea pentru remake-ul din 2021 al lui „Dune” și „Wild Summon” din 2023.

Ea și Sir Mick Jagger au început să se întâlnească în 1966 și au devenit unul dintre cele mai pline de farmec cupluri din Swinging London.

El a adus un omagiu „prietenei sale minunate, frumoasei cântărețe și grozavei actrițe” și a spus că este „atât de întristat” de moartea ei, deoarece a făcut parte atât din viața mea lui atât de mult timp.

Pe pagina de Instagram a legendarului cântăreț a apărut o fotografie cu el și Faithfull, de pe vremea când formau un cuplu.

Colegii săi de trupă, Ronnie Wood și Keith Richards, au adus și ei un omagiu, Richards notând pe Instagram că este „atât de trist și îi va fi dor de ea”. Postarea sa a fost însoțită de o poză cu perechea savurând o băutură împreună.

Wood a scris pe postarea lui Jagger: „La revedere dragă Marianne”.

Născută în 1946, Faithfull și-a început cariera de cântăreață în 1964, după ce a fost descoperită de managerul celor de la Stones, Andrew Loog Oldham.

Albumul ei de debut a fost lansat un an mai târziu, „As Tears Go By” ajungând pe locul nouă în topul single-urilor din Marea Britanie.

Ea a continuat să aibă o serie de single-uri de succes, inclusiv Come And Stay With Me, This Little Bird și Summer Nights, și s-a întâlnit celebru cu Sir Mick din 1966 până în 1970.

Faithfull a avut succes de-a lungul anilor ’60, lansând șase albume – unele doar în Marea Britanie și altele pentru SUA – precum și contribuind vocal la piesa „Yellow Submarine” a trupei Beatles și inspirându-i pe cei de la Stones să compună piesei „Sympathy For The Devil”.

Marianne Faithfull și Mick Jagger, unul dintre cuplurile celebre ale anilor ’60

Relația ei cu Sir Mick a fost notorie, cuplul fiind arestat în 1968 pentru posesie de canabis.

Ea a fost, de asemenea, găsită de poliție purtând doar un covor din piele de urs când au sosit pentru un raid de droguri la casa lui Richards în 1967. După ce s-a despărțit de solistul Stones, Faithfull a petrecut doi ani fără adăpost în Soho, în timp ce suferea de anorexie și dependență de heroină, înainte de a începe să trăiască într-un cămin.

Ea a scris în autobiografia ei din 1994: „Pentru mine, a fi drogat a fost o viață admirabilă. Era un anonimat total, ceva ce nu mai știam de la 17 ani. Ca un dependent de stradă în Londra, nu aveam niciun telefon, nici o adresă”.

Faithfull a lansat în total de 21 de albume solo de-a lungul carierei sale. Cel mai recent album al ei a fost albumul „She Walks In Beauty” din 2021, care a văzut-o să lucreze cu Warren Ellis, colaboratorul frecvent al Nick Cave.

Ea si-a recuperat complet după cancerul de sân în 2006.

