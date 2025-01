Actrița britanică Joan Plowright a murit. Văduva lui Laurence Olivier s-a stins la 95 de ani

Joan Plowright, una dintre cele mai îndrăgite actrițe din Marea Britanie și văduva lui Sir Laurence Olivier, a murit la vârsta de 95 de ani.

Joan Plowright, nevoită să se pensioneze după ce și-a pierdut vederea

Într-o declarație publică, familia ei a spus că este „atât de mândră de tot ce a făcut Joan și de cine era ea ca o ființă umană iubitoare.”

Anunțul decesului a fost făcut tot de familia actriței: „Cu mare tristețe, familia doamnei Joan Plowright, Lady Olivier, vă informează că ea a murit în pace pe 16 ianuarie 2025, înconjurată de familia ei la Denville Hall, la vârsta de 95 de ani. S-a bucurat de o carieră lungă și ilustră în teatru, film și TV timp de șapte decenii până când pierderea vederii a făcut-o să se pensioneze.

Ea și-a prețuit ultimii 10 ani în Sussex, cu vizite constante din partea prietenilor și a familiei, vizite pline de multe râsete și amintiri frumoase. Odihnește-te în pace, Joan…”

Joan Plowright era pensionată de un deceniu și își pierduse vederea.

Cariera ei s-a întins pe mai bine de 60 de ani și a inclus o nominalizare la Oscar pentru filmul din 1991, „Închanted April”. Joan Plowright s-a căsătorit cu actorul Laurence Olivier în 1961, după ce a jucat alături de el în rolul fiicei sale în „The Entertainer”, iar mai apoi ea a devenit un membru important al Teatrului Național, pe care el l-a înființat.

Fiind una dintre cele mai apreciate și distinse vedete ale filmului britanic, Plowright a primit titulatura de „Dame” din partea Reginei Elisabeta în 2003. Ea s-a numărat printre cele patru actrițe care au câștigat două Globuri de Aur într-o singură noapte.

Joan Plowright, despre mariajul cu Laurence Olivier: „O experiență foarte, foarte ciudată!”

Joan Plowright a avut trei copii cu Olivier: Richard, născut în 1961, Tamsin, în 1963 și Julie-Kate, născută în 1966. Toți trei și-au urmat părinții în artele dramatice, Richard devenind regizor și Tamsin și Julie-Kate lucrând ca actrițe. Plowright a spus The Guardian despre celebrul ei soț: „L-am iubit atât de mult încât aș fi murit pentru el, dar erau momente în care nu știam cum să trăiesc cu el!”

Reflectând asupra căsătoriei ei cu Olivier, Joan spunea în urmă cu câțiva ani: „A fost importantă, cutremurătore pentru mine. . . o experiență foarte, foarte ciudată. . . . A fost un mare privilegiu să fac parte din viața lui, dar a fost și un pic de coșmar.”

Sit Laurence Olivier a murit în 1989. „Larry avea o mare plăcere pentru viață. Era exagerat”- a spus actrița pentru People în 2000..

Joan Plowright a început să apară mai des în filme în anii 1990. Ea a jucat în „Enchanted April” în 1991, film pentru care a primit singura ei nominalizare la Oscar. Ea a câștigat Globul de Aur pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru munca sa în film. La aceeași ceremonie, ea a câștigat un alt Glob pentru rolul din filmul bio HBO din 1992, „Stalin”, în care a jucat-o pe soacra lui Stalin. Ea a primit, de asemenea, o nominalizare la Emmy pentru filmul făcut pentru TV.

De asemenea, printre alte filme celebre în care a jucat se numără „Dennis the Menace” din 1993, „The Scarlet Letter” din 1995, „101 dalmați” din 1996 și „Tea with Mussolini” din 1999. Dintre filmele ei din anii 2000 amintim “Dinosaur”, „Bringing Down the House” și „The Spiderwick Chronicles”. În 2001, ea a lansat o carte cu memorii, „And That’s Not All”.

