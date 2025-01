Comediantul britanic Tony Slattery a murit la vârsta de 65 de ani, în urma unui infarct. Acesta era cunoscut din show-ul improvizații comice „Whose Line Is It Anyway?” de la Channel 4 și emisiunile de divertisment „Just A Minute” și „Have I Got News For You”. Cel care a făcut tristul anunț a fost prietenul comediantului, Mark Michael Hutchinson.

Tony Slattery a murit la 65 de ani

Comediantul și actorul britanic Tony Slattery a încetat din viață duminică seară, după ce a suferit un infarct, potrivit lui Hutchinson, care i-a fost prieten timp de 40 de ani.

Potrivit unui expert citat de DailyMail, inima actorului ar fi încetat să mai bată din cauza dependențelor acestuia. Slattery a mărturisit, în urmă cu ceva timp, că se luptă cu dependența de droguri și alcool.

Acesta a povestit, în cadrul unui show televizat din 2019, cum în momentele sale cele mai dificile consuma o cantitate mare de cocaină, precum și două sticle de vodcă pe zi.

Dar, în ciuda faptului că a ieșit din „bătălia sa de-a lungul vieții cu demonii întunecați” și s-a eliberat de dependență cu ani de zile înainte de moartea sa subită, experții spun că fostul lui mod de viață ar fi putut să-și pună amprenta asupra inimii acestuia.

Ian Hamilton, profesor asociat la Universitatea din York și expert în dependență, droguri și alcool, a spus că cocaina și consumul excesiv de alcool au efecte de lungă durată asupra inimii.

De asemenea, în ultimii ani, Tony Slattery s-a luptat cu tulburarea bipolară și cu depresia.

Cine a fost Tony Slattery

Născut la 9 noiembrie 1959, Slattery a fost contemporan cu Emma Thompson, Stephen Fry și Hugh Laurie la Universitatea Cambridge.

A condus grupul de improvizație Cambridge Footlights și recent a participat la un turneu de comedie în Anglia și avea propriul podcast, Tony Slattery’s Rambling Club, inaugurat în octombrie 2024.

Slattery a fost una dintre vedetele britanice de televiziune din anii 1980-1990, mai ales datorită rolului său din show-ul Whose Line Is It Anyway, difuzat postul de televiziune Channel 4.

La sfârșitul anilor 1980, Slattery a devenit critic de film, prezentând propria emisiune, „Saturday Night At The Movies”.

În anul 2020, comediantul a dezvăluit că pe vremea când avea doar 8 ani, a fost abuzat sexual de către un preot, însă nu le-a spus nimic părinților săi. Tot atunci, el a vorbit deschis despre trăirea paranoiei, inclusiv despre modul în care a fost determinat să arunce dispozitive electrice în râul Tamisa din depozitul său de lux pentru că credea că este spionat.

Amintirea abuzului din copilărie l-a urmărit întreaga viață, când a început să abuzeze de droguri și alcool.

