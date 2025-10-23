Claudia Pavel, atac la soțul Lorei, Ionuț Ghenu: „Dacă divorțează de el nevasta, tot fosta lui Dan Badea rămâne”

Claudia Pavel a fost invitată la ultimul episod al emisiunii „La bine și la roast” de pe Pro Tv, acolo unde a făcut o serie de glume despre mai mulți invitați, inclusiv Ionuț Ghenu, soțul Lorei. Iată ce a spus Cream despre el și cât de usturătoare a fost replica.

Claudia Pavel, replică savuroasă pentru Ionuț Ghenu, soțul Lorei

Emisiunea „La bine și la roast” a avut-o invitată și pe Claudia Pavel, care a avut o serie de replici la adresa invitaților din platou. Printre aceștia se afla și Ionuț Genu, soțul Lorei, pe care Cream nu l-a menajat deloc.

Vedeta a făcut deliciul serii cu o replică extrem de amuzantă.

Citește și: Ce face Claudia Pavel de când s-a mutat cu fiul ei în Miami. „Ne-am găsit locul acolo, suntem foarte fericiți!”

Invitatul principal a fost CRBL, vedetă pe care Claudia Pavel a luat-o la roast, însă nu s-a rezumat doar la cântăreț, ci a trecut și la ceilalți invitați. Cel mai amuzant moment a fost roast-ul la adresa lui Ionuț Ghenu, soțul Lorei. La emisiune a participat și Dan Badea, celebrul comediant și fostul soț al Lorei.

„Ionuț Ghenu a venit aici în speranța că își mai dau seama câteva rătăcite că se descurcă și fără bărbat în viață. Dacă divorțează Lora de el, tot ‘fosta lui Dan Badea’ rămâne”, a fost replica pe care Claudia Cream a avut-o la adresa lui Ionuț Ghenu.

Înainte de căsătoria cu Ionuț Ghenu, Lora a fost

Căsătorită timp de doi ani cu Dan Badea, între 2012 și 2014. Lora și Ionuț s-au căsătorit din 2024, după 9 ani de relație.

Totodată, Dan Badea formează un cuplu alături de Mădălina Badea din 2015, cei doi căsătorindu-se în 2017. Au împreună un băiețel pe nume Arias și formează un cuplu solid.

Olga, iubita lui CRBL, invitată de onoare în emisiune

La finalul show-ului, a apărut invitata surpriză: Olga, iubita lui CRBL.

Ea nu a participat activ la duelul glumelor, ci a venit pentru a spune câteva cuvinte despre CRBL și despre relația lor. Cu toate că există o diferență considerabilă de vârstă între cei doi, Olga le-a spus oamenilor că ar trebui să se oprească din a critica și să îi lase să se bucure de tot ce au construit până acum.

„Eu nu am ce să zic de rău despre CRBL pentru că nici nu am ce. Ne-am cunoscut într-un pub din Centrul Vechi. Eu eram cu o prietenă, iar el era cu doi frați motocicliști. M-am dus să îi cer o poză și m-am ales cu un început.

Citește și: Claudia Pavel, „Cream”, este tot singură. „Liberă, așa cum voi fi întotdeauna!” Dezvăluirile artistei din viața privată

M-a cucerit prin dans, sinceritate. M-a invitat la dans și nu m-a mai lăsat din brațe. Lumea îl știe pe CRBL artistul, eu îl știu pe Eduard, bărbatul protector, atent la detalii, care știe ce vrea și mai ales știe să aibă grijă de mine.

Am încercat să am și eu grijă de el, când i-am dat Carmol în loc de sirop. Ca să îi arăt cât țin la el, am băut și eu. Suntem doi îndrăgostiți nebuni. Construim împreună ceva ce nu are nevoie de aprobare. În final, am o singură cerință: Lăsați-ne să ne iubim, că o facem pe anii noștri!”, a transmis Olga Guțanu la finalul emisiunii „La bine si La roast”.

Urmărește-ne pe Google News