Claudia Pătrășcanu, amenințată de Gabi Bădălău: „Nu mi-e frică de nimeni și de nimic”

Claudia Pătrășcanu (43 de ani) și Gabi Bădălău (34 de ani) s-au separat în vara anului 2019, după 4 ani și jumătate de căsnicie. Fostul cuplu are doi fii, Gabriel (7 ani) și Nicholas (5 ani). De curând, solista a declarat că afaceristul a amenințat-o.

De la începutul anului 2021, Gabi Bădălău formează un cuplu cu Bianca Drăgușanu (40 de ani). Afaceristul și modelul s-au despărțit în aprilie 2022, după aproape 1 an și jumătate de relație. Perechea s-ar fi împăcat.

În mai 2022, Gabi Bădălău a spus ce relație are cu solista la aproape 3 ani de la despărțire.

„E foarte defectuoasă. E o fire foarte conflictuală. Nu înțeleg, sunt uimit și șocat de atitudinea Claudiei, de atitudinea avocaților. Nu înțeleg răutatea pe care o are asupra mea de a mă decădea din drepturi, de a mă omorî mai are să zică. Îmi face plângeri zilnic sau săptămânal, inclusiv duminică, când am avut un eveniment în familie (n.red.: nunta surorii lui, Sabina), a sunat la 112 pentru o prostie. Sunt obișnuit cu plângerile Claudiei. Că nu duc copiii acasă, cu toate că aveam un acord să aduc copiii luni”, a declarat Gabi Bădălău la „Xtra Night Show”, potrivit Spynews.

„Claudia e bipolară. Are dublă personalitate. Încerc să fiu foarte civilizat și foarte diplomat cu ea. Eu am formulat o cerere, o tranzacție, la începutul dosarului. Tot spune că nu-i dau divorțul, de parcă ar fi un obiect, am făcut acea tranzacție care era în avantajul său și al copiilor, dar nu a acceptat-o”, a completat.